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ANTONIO NARANJO RESPONDE A LOS CRÍTICOS DE LA SÉPTIMA

Tremendo zasca de Antonio Naranjo a ‘Javierito’ Ruiz y a Sarah Santaolalla por sus ataques: «Con todo mi cariño»

El periodista contesta con ironía a la embestida de la pareja de Javier Ruiz en el estreno del canal La Séptima

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Javier Ruiz en &#039;La Séptima&#039;

‘Javierito’ Ruiz y La Séptima lanzan un salvavidas a Sánchez con una encuesta que no se tragan ni ellos: “¿Cuánto cuesta esta basura?”

Como no tienen argumentos, solo les queda insultar y vilipendiar.

Así ha sido el estreno de la ‘Telepedro’ privada. Pero no todos se quedan callados.

El periodista Antonio Naranjo ha respondido con un mensaje cargado de sarcasmo a la arremetida que Sarah Santaolalla lanzó en su contra en el estreno del canal La Séptima, que dirige su pareja, Javier Ruiz.

El adelanto de la réplica, publicada en X, ya apuntaba a que el presentador de Telemadrid no se iba a quedar como si nada después de que la activista sanchista presentara en su primer programa un espacio en el que trituraba la imagen de él y de otros periodistas, como Eduardo Inda o Federico Jiménez Losantos.

«Gracias por la promoción a @la_septima_tv.

Luego nos vemos a las 21.25 h en el @analisisDN de @telemadrid y les agradezco el gesto. Y si prefieren ustedes programación infantil, a la misma hora estará Javier Ruiz. Saludos cordiales».

Pero después, en El análisis: Diario de la Noche, llegó la respuesta completa.

Naranjo, con tono calmado, optó primero por el sarcasmo más ácido: «Antes de nada, hay que saludar la sana competencia».

«Hoy se ha estrenado La Séptima y, además, lo ha hecho, yo lo agradezco muchísimo, porque se han estrenado metiéndome a mí y a otros periodistas en una trituradora. Yo lo interpreto como un gesto de cariño».

Tras las risas en la mesa por la ironía, llegó el gesto digno del bíblico «ojo por ojo»:

«Gesto de cariño sano. Y yo se lo voy a devolver imitándoles a ellos. Aquí tienen al jefazo, a Javier Ruiz. Creo que lo que mejor se les da a ellos es hacer la pelota, ¿no?, a Pedro Sánchez. Pues vamos a hacer la pelota con todo mi cariño para Javier Ruiz. Y para La Séptima. En fin».

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