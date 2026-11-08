Afra Blanco se pone como el bicho del pantano al escuchar a Gonzalo Bernardos retratar a los ‘comegambas’

Retratada.

La activista y sindicalista Afra Blanco se ha puesto como el bicho del pantano al escuchar al economista Gonzalo Bernardos recordar en el plató de laSexta Xplica que los sindicatos han sido regados con dinero público como nunca durante estos ocho años de Gobierno de Pedro Sánchez y que por eso han callado ante todos los problemas acumulados durante la gestión del marido de Begoña.

Mientras discutían sobre el tema de la vivienda y la huelga convocada este 11 de noviembre, el economista ha cargado contra UGT y Comisiones Obreras (CCOO) por llamar «casualmente» a protestar en este momento e incluso ha admitido que la manifestación es contra la oposición y no contra quien ha tomado las decisiones durante los últimos ocho años.

Esto ha ocasionado que Blanco haya reaccionado vehementemente, quizá por el miedo a quedarse sin las ingentes cantidades de recursos públicos que reciben actualmente por ser una pandereta del Gobierno de Sánchez.

Tras criticar que se señale a las organizaciones sindicales de este país por las subvenciones que reciben, pasó a afirmar que, sin los sindicatos, los trabajadores quedarían completamente expuestos y desprotegidos en el momento de firmar contratos.

Esto hizo que Bernardos emitiera un sonido de sorpresa, que la exaltada Blanco tomó como burla: «Cachondeos los justos», gritó.

«Lo que está diciendo el señor Gonzalo Bernardos es que un trabajador cuando se vaya directamente a una eh a una oferta de empleo, ¿de acuerdo? Si no está sindicado, se negocie su sueldo, sus vacaciones, su actualización de salarios, sus descansos, sus jornadas, su prevención de riesgos laborales, sus planes de igualdad, su prevención en EPIS, sus coeficientes reductores. Se lo negocie todo. Pero no solamente se lo negocie para entrar. Se lo negocie año tras año tras año. ¿Sabes por qué no pasa eso? Porque esas condiciones las negocian las organizaciones sindicales de los trabajadores y trabajadoras».

Tras esta argumentación, afirmó que CCOO y UGT cuentan con más afiliados «que todos los partidos políticos de este país». Sin embargo, no explicó por qué no se sustentan solo con la cuota que pagan esos afiliados.