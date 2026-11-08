El Dr. Cabrera diagnostica a Pedro Sánchez, a Diana Morant y a sus feligreses: «Por menos, he puesto tratamiento»

Retratados.

El doctor José Cabrera ha mostrado su sorpresa al ver el esperpento de la ministra Diana Morant en un acto electoral del PSOE en Valencia, en el que arengó al ahora exministro de Transportes, Óscar Puente, y que desató los aplausos y vítores del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y de los asistentes al evento, que corearon a gritos el nombre del responsable político de las tragedias de Adamuz y de Urda y que desde Moncloa y Ferraz ahora venden como ejemplo de «dignidad».

Tras ver un vídeo del momento, el psiquiatra forense incidió en lo complicado que es contenerse para poder decir todo lo que piensa:

«Yo, cuando respondo a estas cosas, luego el Colegio de Médicos se me echa encima porque digo cosas improcedentes, me expedientan, me ponen multas…».

Sin embargo, y fiel a su estilo, procedió a lanzar su diagnóstico sobre el estado mental de los fanáticos de Sánchez:

«Vuelvo a insistir en que esto va más allá de lo psiquiátrico. Es decir, que por mucho menos, de verdad, yo he puesto tratamientos, he ingresado gente y puedo ayudar, ¿sí? Por mucho menos esto».

Apunta a que Morant tiene un «problema grave», a lo que en la mesa preguntaron si no era solo la «emoción del momento» lo que le había llevado a semejante esperpento. La respuesta de Cabrera fue contundente: