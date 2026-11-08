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Un tertuliano deja boquiabiertos a Alba Carrillo y a Bob Pop por su dura reflexión: «Una hostia merecida»

Israel García-Juez desomnta el relato de la nueva 'Telepedro' desde el propio plató del medio progobierno

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El periodista Israel García-Juez ha dejado con la boca abierta a los activistas de izquierda Alba Carrillo y Bob Pop nada más y nada menos que en el plató de La Séptima.

El tertuliano, que se estrenaba en el espacio Fuera de Control de la nueva «Telepedro», luchó contracorriente en el programa de «información, debate y análisis», que se enfocaba en atacar la figura de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.

En este sentido, discutían sobre las protestas de los educadores en la comunidad y los enfrentamientos que han tenido con la policía en varias ocasiones.

El tertuliano de izquierdas afirmaba que los profesores se jugaban «el sueldo y muchas veces, una hostia dada por los antidisturbios» y ahí fue interrumpido por García-Juez, que señaló que en muchas ocasiones eran «merecidas».

Esto tomó por sorpresa a la presentadora del programa, Alba Carrillo, y a Bob Pop, que saltaron a criticar cómo podía decir eso. La respuesta del periodista fue contundente:

«Cuando tú te manifiestas indebidamente y te dice la policía que te tienes que retirar».

Esta afirmación de sentido común no fue suficiente para los activistas progobierno, que alzaron todavía más la voz para criticar a los cuerpos de seguridad. Pero entonces vino otro dardo de García-Juez:

«Es que fíjate, en su nombre indica “antidisturbios”. Manifiéstate donde corresponde y, cuando te dicen “retírate”, porque tiene que salir una presidenta autonómica y tú no te quitas, pues te llevas un chispazo».

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