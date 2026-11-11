El Dr. Cabrera hunde como nunca a Yolanda Díaz por la huelga fake: «La inutilidad personificada, vestida perfectamente»

El doctor José Cabrera ha retratado a la vicepresidenta y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, por impulsar la huelga fake convocada como parte de la campaña electoral del Gobierno de Pedro Sánchez de cara al 29 de noviembre.

El psiquiatra forense ha incidido en que las pifias de la política de extrema izquierda vienen de hace mucho tiempo:

«La primera frase que yo escuché a esta mujer, hace ya tiempo, es que iba a adaptar las condiciones climatológicas al puesto de trabajo. Y yo dije: “Va a ser difícil, pero bueno”. Y ahora estamos aquí. De aquellos polvos vienen estos lodos».

Y ha afeado que haya reconocido que este llamamiento a un parón laboral es una mera estrategia política, porque el reclamo de UGT y de CCOO no es contra el Ejecutivo de Sánchez.

«Y nos manifiesta que hay una huelga contra… ¿Contra quién? Contra el Gobierno, no. O sea, ¿contra quién es la huelga? Esto supera a mí… Esto sí que es de terraplanistas, creo yo. Brutal».

«De pedroplanistas», agregó Jorge Calabrés.

«No, es decir, esto ya es el absurdo sobre el absurdo», concordó Cabrera.

Por todo esto, afirma que Díaz es la «inutilidad personificada». Aunque, eso sí, reconoce que ha mejorado en su estilismo:

«Estamos ante la inutilidad personificada, vestida perfectamente, porque eso sí, está vestida perfectamente».

Por último, ha recordado que a la gallega ni siquiera la votan en su lugar de nacimiento: