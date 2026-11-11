Inda anuncia querellas contra la SER, el Plural y otros medios por el bulo de Koldo: «Van a tener que pedir dinero»

Eduardo Inda, director de OkDiario, ha anunciado en el programa Horizonte de Cuatro que su medio y él mismo están presentando un importante número de querellas contra diversos medios de comunicación por lo que considera una campaña de difamación vinculada al caso Koldo. Según explicó, su abogado Juan Luis Ortega ya tiene preparadas y, en algunos casos, presentadas alrededor de una veintena de querellas contra quienes los están acusando de forma falsa. «No les van a salir gratis», afirmó con contundencia.

Inda vinculó estas acusaciones a una estrategia que, a su juicio, busca desviar la atención o atacar a quienes investigan los múltiples casos de corrupción que salpican al Gobierno, al partido y al círculo íntimo de Pedro Sánchez.

Además, señala que las «calumnias» les van a salir caras a los medios que las han difundido. Advirtió que «van a tener que pedir dinero», y citó expresamente a El Plural, del que dijo que «está en la ruina», junto a otros.

En su intervención en el espacio de Cuatro, Inda desmontó parte de esa construcción periodística.

Señaló que en esas anotaciones aparece el nombre de Miguel Durán, y que varios medios (mencionó a la Cadena SER, El País y eldiario.es, entre otros) lo presentan como abogado del PP.

Pero el periodista resalta que se trata de un error grave: Miguel Durán es un reconocido abogado invidente, expresidente de la ONCE y de Telecinco, pero no es el letrado del Partido Popular. El abogado del PP es Alberto Durán. Sobre esa confusión, afirmó, se monta una narrativa falsa para intentar perjudicar tanto a él como a los de Génova.

especto a las insinuaciones de que él habría actuado como intermediario de dinero o de acuerdos opacos con Koldo (o incluso con Ábalos), Inda fue rotundo. Explicó que OkDiario compró los derechos de una serie, una película y un libro basados en la historia de Koldo, y que esa es la única operación real. «Pueden repetirlo cien mil veces, pero no será verdad», dijo.