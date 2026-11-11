Rodríguez Ibarra hunde a ‘Javierito’ Ruiz por su ‘masaje’ a Sánchez y Susanna Griso concuerda

Palo tremendo.

El expresidente de la Junta de Extremadura por el PSOE Juan Carlos Rodríguez Ibarra ha criticado duramente la entrevista de Javier Ruiz al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en La Séptima. En su intervención en el programa Espejo Público, ha incidido en lo complaciente que fue, incluso al no rebatir los bulos manifiestos que soltó el líder del PSOE.

En especial, lo que tiene que ver con su no asistencia al funeral en la Catedral de Toledo en honor de las víctimas de la tragedia de Urda.

«He oído antes, cuando estaban ustedes hablando, que el presidente del Gobierno no va al funeral de esta tarde porque no suele ir a funerales. Es mentira. Eso lo dirá alguna fuente de La Moncloa, pero no el presidente, porque hace unos días, el día 5, se conmemoró la muerte de Guillermo Fernández y en el funeral, delante de mí, estaba el presidente del Gobierno».

En ese momento, la presentadora del espacio de Antena 3, Susanna Griso, recordó que el marido de Begoña también estuvo en el funeral de su suegro y asistió a la ceremonia celebrada por el Papa en la Sagrada Familia, en Barcelona, y afeó la actitud del líder del PSOE: «Por respeto a las víctimas, tu religión aquí importa poco».

Tras esto, colocaron un extracto de la entrevista de Ruiz a Sánchez en la que este afirma que «nunca» ha ido a una ceremonia religiosa. Y aquí vino el palo tremendo de Rodríguez Ibarra al novio de Sarah Santaolalla: