Serrano, Naranjo y Andrea Levy fulminan a Intxaurrondo por su exabrupto contra Abascal en TVE

La entrevista de Santiago Abascal en La Revuelta ha descolocado por completo a la izquierda. Y no solo por el papelón de David Broncano, que, en lugar de hacer una entrevista, intentó debatir con el líder de VOX, dejando de lado el humor y el tono distendido de su programa.

La izquierda política y mediática esperaba mostrar al político como poco menos que un monstruo, pero la imagen que dejó fue todo lo contrario. Y la reacción de los activistas sanchistas ha sido mostrar todo su odio y sectarismo, como hizo la comisaria política de Pedro Sánchez en TVE, Silvia Intxaurrondo, que afirmó que la tercera fuerza política en España no debería tener cabida en la cadena pública, que se financia con los impuestos que pagan todos los ciudadanos, independientemente de su orientación política.

En el programa En boca de todos hablaban de la entrevista y de las palabras de la presentadora de La hora de La 1. Alfonso Serrano, Andrea Levy y Antonio Naranjo se mostraron muy duros con esta postura.

Serrano afeó que haya espacios en TVE que se autodenominan «de izquierdas»:

«No, no, no. Usted, como presentador, un director de un programa, tendrá la tendencia que quiera, de izquierda o de derecha, pero el programa, la cadena, tiene que ser neutral. Tiene que ser objetiva y tiene que ser plural. Por mucho que haya algunos presentadores al servicio del Gobierno que no entiendan eso para una televisión».

Andrea Levy atizó el sectarismo imperante en la Corporación Pública, completamente colonizada por el marido de Begoña:

«La tercera fuerza política de este país tiene derecho también a ir a la televisión pública porque también la pagan sus votantes. Lo que pasa es que os creéis que desde la superioridad moral que se gastan los presentadores de la izquierda se puede decir cualquier cosa. Se puede hacer partidismo, como hacen en Televisión Española, defendiendo las causas, las tesis y el argumentario del PSOE, y, en cambio, cuando va uno a refutarle, resulta que no, que hay que hacer jijijajá, entretenimiento, porque si no, quedas fatal y no resulta.

Lo que ayer equivocó Broncano es que se pasó de listo y, en lugar de hacer una entrevista de humor, que es lo que él sabe hacer, tuvo que rebatir tesis argumentales porque es lo que le pedía a su gente, lo que le pedía la superioridad moral. Y ahí se dio cuenta de que no pudo rebatir absolutamente nada porque no es su formato. Lo siento, fracasó».

Pero el dardo final llegó por parte de Antonio Naranjo, que cargó duramente contra Intxaurrondo: