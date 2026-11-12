Ana Rosa carga contra la «huelga encapuchada», «atípica» y «desigual» proSánchez: «Es un fracaso del Gobierno»

Ana Rosa Quintana ha dedicado su editorial a la huelga convocada un día antes del inicio de la campaña electoral de cara al 29-N y no se ha guardado nada.

«El fracaso de la primera huelga encapuchada de la democracia, la huelga menos huelga de la historia. Si Nicolás Redondo y Marcelino Camacho levantaran la cabeza, no darían crédito».

Atizó a los sindicatos y a los voceros de la izquierda por utilizar eufemismos para referirse al acto, que «no era contra nadie», y después por afirmar que la jornada había sido un éxito sin aportar ninguna cifra:

«Los sindicatos la llaman huelga atípica o huelga desigual. UGT y Comisiones Obreras también hablan de éxito rotundo, pero sin dar un solo dato. Porque, según el líder de UGT, los datos son más aburridos que una ostra».

La presentadora de El programa de Ana Rosa continuó el bofetón argumentativo al incidir en que los números son «muy antipáticos» porque no tienen ideología y siempre cuentan la verdad. Tras este recordatorio, pasó a «aburrir» con datos que desmontan el relato de los sindicatos:

«La jornada se saldó con un 5 % de seguimiento, según la COE. La huelga menos seguida de la democracia, con un consumo de electricidad casi como el de cualquier día laborable. Un 4,7 % menos, incluso, que cualquier otro día. Otro dato son los más de 50 detenidos».

También hizo referencia a las agresiones sufridas por empresarios que tuvieron que cerrar por la acción de los llamados «piquetes informativos», a las sufridas por personas que se encontraban en establecimientos y a las dirigidas contra periodistas que hacían su labor:

«Esta huelga atípica nos ha dejado una inflación galopante de encapuchados. Gente a cara tapada llamando fascista a un periodista que estaba armado con un micrófono. Concretamente, es Alberto, nuestro compañero de la COPE. Insultando a un kioskero para que cerrase su pequeño negocio. También echando de un bar a un anciano que se estaba tomando un café con su andador ahí al lado».

Por último, hizo hincapié en la contradicción absoluta de que el Gobierno de Pedro Sánchez impulsase una huelga contra sí mismo: