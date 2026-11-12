El farmacéutico de Urda hunde a Sánchez con su propio eslogan: «Lo del ‘no todos somos iguales’ es muy acertado»

Antonio García, conocido como el «farmacéutico de Urda», ha lanzado un dardo tremendo al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tras no acudir al funeral en honor a las víctimas de la trágica colisión de dos trenes en la localidad toledana.

Entre las autoridades que sí asistieron a la misa están los reyes Felipe VI y Letizia; el vicepresidente primero, Carlos Cuerpo; y las ministras de Defensa, Margarita Robles; de Educación, Milagros Tolón; y de Sanidad, Mónica García. Pero la ausencia del líder del PSOE generó polémica, en especial porque mintió al asegurar que «nunca» acudía a funerales religiosos.

Sobre este nuevo desplante del marido de Begoña a las víctimas y a sus familiares, García fue contundente:

«Lamentamos la ausencia de nuestro presidente del Gobierno, que parece ser que no quiere ser el presidente de todos los españoles. Su eslogan de «no todos somos iguales» es muy acertado».

Se mostró conmovido por el acto, al que acudieron unos 150 familiares de los fallecidos, además de heridos en el siniestro. Explicó que la misa permitió compartir el dolor con los familiares que asistieron, así como despedir a las 69 personas que perdieron la vida en la tragedia.

Pese al sentimiento, también mostró optimismo al señalar que el acto permitió agradecer los múltiples milagros que ocurrieron ese día: «El pasado día 28 hubo muchos milagros porque el Cristo de Urda no estaba muy lejos de allí».