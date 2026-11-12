La portavoz del Sindicato de Inquilinas amenaza en TVE con más violencia: «Esto va a ir a más»

Van con la picha afuera.

Y ya no disimulan, ni siquiera en la televisión pública.

La portavoz de la organización Sindicato de Inquilinas, Valeria Racu, ha realizado unas preocupantes declaraciones en Televisión Española, en las que asegura que los actos violentos que vimos en la noche de ayer, en el marco de la huelga fake impulsada por el Gobierno de Pedro Sánchez para movilizar a sus votantes, «van a ir a más».

Una de las principales caras de la plataforma, que no es un sindicato real, siguiendo la máxima de Manuela Bergerot y su «no habrá paz en las calles», ha afirmado que, si los problemas que no han sido atendidos en ocho años de mandato «progresista» no se resuelven de manera «radical», el conflicto empeorará.

«Si no solucionamos radicalmente estos problemas, si no nos aseguramos de que la vivienda es para vivir en este país y no para hacer negocios; si no nos aseguramos de que tenemos salarios para vivir dignamente. 1.500 euros no te dan para vivir. Los que cobremos 1.500 euros —la mayoría cobra 1.100, sabes a lo que me refiero—, si no solucionamos eso, si seguimos teniendo Gobiernos cobardes que se arrodillan ante el rentismo y las inversiones, esto va a aumentar. Y el conflicto social va a aumentar».

Tras escuchar semejante barbaridad de quienes han incendiado las calles usando el desalojo de una anciana como excusa, en plató preguntaron expresamente a Racu si el «conflicto social» que había mencionado hacía referencia a la violencia.

La respuesta fue un sí rotundo. Y, como no podía faltar, metió con calzador a la «ultraderecha»:

«La violencia va a aumentar. Una sociedad fracturada al final se va… pero no solo aquí, la ultraderecha también va a aumentar su violencia, lo vemos con Núcleo Nacional, lo vemos con muchos grupos».

Tras este sinsentido, intentó desligar los actos violentos de la huelga convocada: «Son cosas separadas que no están vinculadas a la huelga de ayer».

Sin embargo, al final volvió a lanzar la amenaza de que la violencia aumentará si el siguiente Gobierno no toma las medidas que ellos quieren:

«Pase lo que pase el siguiente 29-N, si el siguiente Gobierno no toma las riendas de la situación y se asegura de que cambiamos desde abajo radicalmente el modelo de vivienda, pensiones, salarios, si no distribuimos bien la riqueza, si no le ponemos límite a ese acaparamiento y a esa rentabilidad, estas cosas van a ir a más. Eso tenemos que ser conscientes».