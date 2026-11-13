Melchor León (PSOE) ante la imputación del Delegado de Gobierno en Ceuta: «Lo mejor es que Sánchez pierda el 29N»

Durísimo.

El socialista Melchor León ha cargado duramente contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por su nefasta gestión y el abandono de Ceuta, en una jornada en la que se conoció que su delegado en la ciudad autónoma, Miguel Ángel Pérez Triano, tendrá que declarar el próximo 18 de noviembre en la causa que investiga la invasión.

León no se ha guardado nada en su crítica contra el marido de Begoña y el estado actual de la formación.

«Cómo voy a creer algo que diga Pedro Sánchez después de más de 100 días que estamos los ceutíes completamente abandonados por parte del gobierno y después de la sarta de mentiras que han ido diciendo desde el día 30 y 31 de julio. La verdad es que respecto a Ceuta no me creo nada».

Ha afirmado que no hará campaña a favor del partido y considera que una derrota sería el mejor resultado: «Yo creo que lo mejor para el partido es que Sánchez pierda».

«Lo he dicho públicamente ya en varias ocasiones. Creo que para el PSOE es bueno que Sánchez pierda y que de verdad vuelva el partido socialista de siempre. Un partido que de verdad luche por los ciudadanos y no un partido sanchista que luche por lucrarse él y unos cuantos más que están a su alrededor».

De hecho, incide en que el escenario que más le conviene a los socialistas es que el actual secretario general deje su cargo al frente de Ferraz. Y es que considera que, en estos momentos, el PSOE está «secuestrado» por el yerno de Sabiano y unos diputados que están a su servicio.