Retratada.

El exsecretario general de UGT, Cándido Méndez, ha reflexionado en Espejo Público sobre la retirada de Yolanda Díaz como candidata a dirigir la Organización Internacional del Trabajo (OIT) poco antes de que se realizara la votación.

Este lunes estaba prevista la elección para determinar quién iba a encabezar el organismo adscrito a las Naciones Unidas que se ocupa de los asuntos relativos al trabajo y las relaciones laborales. Sin embargo, la gallega se ha retirado al confirmar que iba a perder por no contar con los apoyos suficientes para vencer al togolés Gilbert F. Houngbo.

Su versión es mucho más amable con ella misma. Señala que lo ha hecho por ‘magnanimidad’, debido a que no quería «complicar» a los sindicatos que la respaldan: «Yo no voy a dividir al movimiento sindical, voy a preservar su unidad», afirma.

En el espacio de Antena 3 analizaban la decisión de la vicepresidenta segunda. En la tertulia, recordaron que la también ministra de Trabajo no habla inglés, algo que restaba muchos puntos.

Sin embargo, el exlíder de UGT va más allá y señala que el problema no es solo el idioma, sino también la imagen que ha transmitido en el proceso de selección.

Comenta que en este tipo de organismos es importante conocer «los entresijos» y que Díaz fue incapaz de responder a preguntas concretas sobre cómo desarrollaría su gestión.

«Yo he visto una de sus comparecencias y en este tipo de instituciones, aparte que haya que conocer idiomas, hay que conocer muy bien los entresijos. Y todas las preguntas que les hicieron eran muy concretas, todas, respecto a dónde iba a invertir el dinero, y ella no fue capaz, lo digo con todo el respeto, de responder a ninguna, todo eran apelaciones genéricas».