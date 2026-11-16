El presentador de ‘Cuarto Milenio’, Iker Jiménez, ha dedicado su reflexión de cierre de programa a la complicada situación en Canarias por la llegada masiva de inmigrantes en pateras.

Incide en que este incidente «es otro más que se suma a una circunstancia muy complicada para los amigos de allí». Recordó que las islas son una región muy querida para él porque le unen muchas historias relacionadas con su programa enfocado en el misterio.

«Guardo enormes recuerdos de Canarias, y por eso sé que lo están pasando francamente mal, lo están pasando francamente mal. Y además, es que es como un delirio todo. Es un delirio absoluto, que yo no sé si alguien en su sano juicio comprende que esta pseudo invasión, con porcentajes parecidos a los de Ceuta, a nivel de la población que hay en El Hierro, tiene algún sentido. Es que las normas de… Pero algo habrá que hacer. O sea, tú no puedes de repente descuajeringar un sistema de habitabilidad porque existen algunos países, algunas mafias y alguien a quien le interesa que esto pase; habrá que defenderse de alguna manera».

También hizo referencia a la labor de muchas ONG que no tienen una misión clara y cuya labor, en muchos casos, es más bien opaca. Si bien destacó que hay personas y organizaciones honestas que trabajan para atender a seres humanos, también hay mucho «misterio» en torno a otras tantas.

«Hay un porcentaje de personas que yo no sé si sacan tajada, una parte de ONG que no sé qué hacen, y gente que está sacando beneficio, no me cabe la menor duda, y hay excelentes reportajes».

En este sentido, contó una experiencia personal que deja de manifiesto la doble cara de muchas personas que «van dando lecciones y luego se comportan absolutamente distinto». Ha incidido en que estas personas «tratan a su equipo como una basura, auténtico bullying, auténtico desprecio».