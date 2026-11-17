Hartazgo.

Un vecino de El Hierro ha estallado en directo contra el Gobierno de Pedro Sánchez por su desidia y su nefasta gestión, en especial en la protección de las fronteras. La pequeña isla ha recibido a más de 9.000 personas en casi 100 cayucos durante las dos primeras semanas de noviembre. En la localidad hay 12.173 residentes.

Esta situación ha desbordado a la isla más occidental y meridional de las Canarias, generando una situación insostenible, similar a la de Ceuta. En Todo es mentira, conectaron con un vecino de El Hierro que pudo reunirse con el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, para conocer su opinión.

«Ayer lo que le dijimos al ministro claramente es que nosotros no somos xenófobos ni racistas. Nuestro pueblo es un pueblo solidario, pero esto que está ocurriendo no puede pasar de ninguna forma y es absolutamente insostenible. Me gustaría que alguien nos explicara cuál es el final de esto. Por supuesto que tenemos que solidarizarnos con todo aquel que lo necesite, pero en la medida de nuestras posibilidades. Lo que no podemos es hacer pasar hambre a nuestra familia por otros».

El expresidente de la Cofradía de Pescadores de El Hierro también ha cargado duramente contra la izquierda española y europea debido a sus posturas, que han empeorado los flujos migratorios y han permitido que las mafias se beneficien cada vez más.

«Lo que hemos pedido es que esto se pare, que es absolutamente insostenible e inviable. A este ritmo, la izquierda en Europa se va a acabar, va a disminuir de manera drástica, porque vemos que los únicos que nos defienden, desgraciadamente, son los partidos de la derecha».

Por todo esto, Gutiérrez estalló contra el marido de Begoña al considerar que lo mejor que podría pasar es que saliera del poder, porque ha demostrado que no merece ser el presidente de España: