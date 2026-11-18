El politólogo Manuel Mostaza ha propinado un estacazo tremendo al activista sanchista Iván Redondo a cuenta de sus «augurios» sobre el resultado del próximo 29N, en los que da una gran victoria a Pedro Sánchez.

En El programa de Ana Rosa analizaban las últimas encuestas que, a menos de dos semanas, dibujan un escenario que deja poco margen para el optimismo en el PSOE. Los sondeos publicados por los principales medios coinciden en señalar una mayoría absoluta para el bloque de la derecha, con PP y Vox por encima de los 176 escaños.

Sin embargo, este panorama no parece inquietar a Iván Redondo, que continúa lanzando sus particulares pronósticos sobre el resultado electoral, que contradicen todas las encuestas.Y el analista Manuel Mostaza se ha pronunciado sobre el papel del gurú de Pedro Sánchez.

Ha cuestionado abiertamente la manera en la que Redondo interpreta la demoscopia y ha rechazado que se presenten los resultados electorales como si estuvieran decididos de antemano.

«Esta idea que transmite de que todos irán al sitio, como si el resultado electoral estuviera escrito y él lo conociera… No, la demoscopia no va de esto. Adivinan los astrólogos, no la gente que nos dedicamos a la investigación electoral».

Mostaza pone en relieve la falta de honestidad por parte de determinados activistas que, para impulsar una campaña política, intentan «transformar la realidad» para intentar influir en los votantes.

«Lo que vemos son tendencias y lo que hay que hacer es describir la realidad, no intentar transformarla, porque eso ya no es un ejercicio honrado de la profesión».

Lo que dicen las encuestas

En cuanto a las tendencias que reflejan los sondeos, Mostaza considera que el panorama apenas ha variado en los últimos meses. Según su análisis, el bloque de la derecha se mantiene en torno a los 200 diputados, mientras que los movimientos más significativos se están produciendo dentro de la izquierda.

El PSOE estaría logrando recuperar parte del voto que dudaba entre los socialistas y Frente Amplio, una circunstancia que estaría dejando a esta última formación en una posición muy debilitada.

Sin embargo, ese pequeño repunte socialista no parece suficiente para cambiar el equilibrio entre bloques. Mostaza ha apuntado que el PSOE todavía no estaría consiguiendo atraer al electorado de centro ni a los votantes que, según las encuestas, podrían pasar al Partido Popular.

Su diagnóstico deja poco espacio para las proclamas triunfalistas: «A día de hoy, la situación es muy similar a la que era hace una semana». Eso sí, ha advertido de que todavía quedan doce días y de que «no hay nada escrito».