Durísimo.

El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha ido a degüello en el primer cara a cara electoral con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. El gallego ha iniciado fuerte, recordando los múltiples casos de corrupción que salpican al Ejecutivo, al partido y al círculo íntimo del marido de Begoña.

Feijóo es consciente de que este puede ser el golpe definitivo para un Sánchez arrinconado tanto por su incompetencia y pésima gestión como por la inmundicia de la corrupción.

El popular comenzó resaltando la entrevista del prófugo Carles Puigdemont en la que deja muy mal parado a Sánchez al desvelar que se aprovechó de su «ambición desmedida» y de su falta de escrúpulos con tal de mantenerse en el poder. No dejó pasar la oportunidad de hacer un breve repaso sobre los principales escándalos que señalan al líder de los socialistas.

Además, lo remató en su primera intervención con sus propias palabras: «Hay algo que dijo Sánchez con lo que yo estoy de acuerdo: “España necesita un presidente honesto”. Y él, no lo es».

✊🌹 Los miembros del comité electoral ya van camino del debate decisivo. Es el momento de hablar de proyecto y de la España que nos merecemos todos y todas. ¡Vamos a por ello! #ElDebate4N

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Tras la respuesta introductoria de un Sánchez que intentó desligarse de todos los problemas, el popular le recordó que lleva gobernando ocho años. También afeó que fuera incapaz de negar las acusaciones del prófugo Puigdemont que le describió como «cínico» y «capaz de vender España»: «No lo ha desmentido, señor Sánchez».

Vivienda

Con el tema de la vivienda, Feijóo se volvió a mostrar contundente: «Hay más pisos en los sumarios de corrupción que los que usted ha edificado».

También afeó el uso torticero de Maricarmen como un arma arrojadiza primero para convocar elecciones y luego, para intentar movilizar a su electorado: «Usted conoce mucho más a Jésica o Andrea que a Maricarmen».

Siguió desmontando el relato con cifras: los pisos turísticos representan solo el 1% del mercado, han desaparecido 400 mil viviendas desde que aprobó los ‘decretos Maricarmen’ y pese a criticar a los fondos buitre, ha vendido edificios públicos a estos inversores. Citó un informe de Carlos Cuerpo en el que se afirma que «los costes de los controles de alquileres superan sus beneficios».

Finalizó el bloque enumerando sus principales compromisos en este gran problema: construir un millón de viviendas, ayudas fiscales a los jóvenes.

Economía

En cuanto al tema económico, siguió aplicando el clásico ‘dato mata relato’: echó en cara la mayor recaudación de la historia, la pérdida del poder adquisitivo de los españoles, la mayor tasa de pobreza infantil, la complicada situación de los autónomos y un informe de la UE en la que identifica a su Gobierno como uno de los menos eficientes en el gasto públicos.

«Usted ha triturado la clase media. La gente que se considera de clase baja se ha multiplicado por seis».

En este sentido, ha incidido en las constantes subidas de impuestos y la creación de nuevas tasas y ha resaltado que los españoles trabajan cincuenta y tres días más al año para pagar impuestos desde 2018: «Ha sableado a los españoles con los impuestos».

Otro momentazo fue cuando Sánchez acusó a Feijóo de tener influencia sobre la patronal y el popular lo fulminó: «Usted controla a los sindicatos. Han montado una huelga contra la oposición, lo nunca visto». El socialista no pudo ni sostener la mirada ante el zasca.

No dejó pasar por alto la falta de Presupuestos: «Para gobernar es imprescindible tener gestión y para eso hay que tener presupuestos».

Con el transcurrir del debate, Sánchez se ha ido poniendo nervioso con cada contestación del popular a los bulos o medias verdades que lanza. «Déjeme terminar» ha sido la frase que más ha pronunciado el marido de Begoña. Cada vez con más fastidio al verse acorralado. Más por la acotación del popular: «Estamos intentando dialogar, esto no es un monólogo».

Infraestructura

Uno de los momentazos de Feijóo fue cuando desarmó a Sánchez con una pregunta sobre la tragedia de Urda: «¿Si se le hubiese muerto un familiar en el accidente, se hubiese puesto a bailar?».

Lo hundió todavía más con una batería de preguntas sobre el suceso que fue incapaz de responder y que iban desde el estado de las vías, de los sistemas de seguridad y de los audio filtrados.

Señaló que si Gobierna, pondrá a técnicos y expertos en las posiciones clave y que «no habrá ningún Óscar Puente».

«Los servicios públicos no se proclaman, se gestionan».

Corrupción

Feijóo sacó provecho del tema que más arrincona a Sánchez realizando un duro repaso: «Cuente la verdad de vez en cuando». El líder del PSOE rompió el ‘cinismómetro’ primero al «pedir perdón» por la «corrupción que ha podido sufrir» para luego sacar pecho y afirmar que su Gobierno ha sido «uno de los más limpios» de la historia.

No me jodas lo de Sánchez «la corrupción que yo he podido sufrir» De cemento armando, en serio

#CaraACara2026 — Sonia Reina Sánchez 🇪🇸 (@ReinaSonia) November 19, 2026

El popular prosiguió sacando la larga lista de casos de corrupción que achicharran a Sánchez: «Tiene más imputados que diputados».

«No hay lawfare, es que ustedes han delinquido demasiado».

Feijóo: ¿Usted conoce la financiación irregular del PSOE? Sánchez: La corrupción cero no existe. Feijóo: O sea, que la conoce.

🔥🔥🔥 #SánchezMiente #FeijóoGana #CaraACara26 https://t.co/PsAEqUqlxm — Partido Popular (@ppopular) November 19, 2026

Política extranjera

El bloque lo inició el presidente reivindicando su papel como un “líder internacional” pero Feijóo no tragó con ello: «Ha dado la vuelta al mundo, debe ser por que la cosa en casa no esta muy bien».

Acto seguido, puso sobre la mesa la invasión en Ceuta y la crisis actual en El Hierro:

«A usted le encanta decir que Washington no tiene influencia en usted pero echo en falta que diga lo mismo de Rabat (…) ¿Qué le debe a Marruecos?»