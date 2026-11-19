Este jueves 19 de noviembre se llevará a cabo el primer debate televisado entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo en esta campaña electoral, justo a pocos días de las elecciones del 29N. El esperado encuentro se realizará en el plató A de Madrid Content City, el moderno complejo audiovisual de Secuoya Content Group, situado en Tres Cantos (Madrid).

El debate comenzará a las 22.00 horas, hora peninsular, y se extenderá aproximadamente hasta la medianoche.

La periodista María Casado, quien preside la Academia de Televisión, moderará el encuentro, que contará con tiempos limitados y se dividirá en cinco bloques temáticos: vivienda; economía y fiscalidad; política social y servicios públicos; corrupción y regeneración democrática; y migración y política exterior.

Dónde se podrá ver

El evento contará con una cobertura intensa en televisión y radio. Podrá seguirse en directo a través de La 1, Canal 24 Horas, TVE Internacional, Antena 3, laSexta, Telecinco, Cuatro y La Séptima. Además, estará disponible en las plataformas digitales de RTVE, entre ellas RTVE Play y RTVE.es.

En el ámbito radiofónico, la transmisión llegará a Radio Nacional de España, Radio 5, Radio Exterior, Onda Cero y Cadena SER. También han confirmado su participación las televisiones autonómicas de la FORTA, así como Canal Extremadura y Castilla y León Televisión.

Los canales comenzarán a ofrecer cobertura previa varias horas antes del debate, con programas especiales que se centrarán en la campaña electoral, las posiciones de los candidatos y las claves de un evento que se ha señalado como el más relevante entre los aspirantes a la Presidencia del Gobierno.

Un formato con cinco bloques

Este debate se extenderá por aproximadamente dos horas e incluirá dos pausas publicitarias de tres minutos. Durante esos intervalos, los candidatos tendrán la oportunidad de reunirse brevemente con sus asesores acreditados y retocar su maquillaje antes de volver al plató.

El sorteo ha determinado que Feijóo será el encargado de abrir el debate, mientras que Sánchez cerrará el encuentro. Ambos candidatos contarán con un breve mensaje inicial antes de abordar los bloques temáticos. Al final, se reservará un minuto para cada uno.

Los temas se estructuran para que la conversación transite desde las problemáticas cotidianas hacia cuestiones institucionales y de política internacional. La vivienda y la economía serán los primeros aspectos a tratar, mientras que la corrupción, la regeneración democrática, la migración y la política exterior se abordarán en la parte conclusiva.

El debate se presenta en un momento clave de una campaña muy intensa, donde PSOE y Partido Popular compiten por captar el voto indeciso. Con las urnas tan cerca, cada intervención se centra en proyectar una imagen del adversario y en convertir los temas más críticos para los votantes en puntos clave de cierre.

Este debate será accesible de forma gratuita a través de la televisión, la radio y las plataformas públicas de RTVE, iniciando a las 22.00 horas y concluyendo, previsiblemente, alrededor de la medianoche.