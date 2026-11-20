Durísima.

Ana Rosa Quintana ha reflexionado en su editorial sobre el debate entre Alberto Núñez Feijóo y Pedro Sánchez y se ha mostrado muy crítica con el papel del presidente del Gobierno en el careo.

Incide en que el marido de Begoña se mostró «acorralado por el bruxismo, contra las cuerdas, noqueado, desdibujado, cansado, desganado, abatido, apático, leyendo folios como si llevara un lexatin de más y con ganas de irse de allí corriendo como en Paiporta».

La presentadora de El programa de Ana Rosa se mostró sorprendida por el cambio de actitud del líder del PSOE, que suele aplicar un tono chulesco y cínico en sus intervenciones.

«¿Quién era ese señor triste, vestido de vendedor de enciclopedias, que ayer se hizo pasar por Sánchez? El que se autodenomina Perro se convirtió en un lindo gatito triste y marrón que parecía buscar un millón de amigos. El presidente hizo honor al color de su traje, color topo, y se comió un marrón frente a un líder de la oposición que salió desde el principio a puerta gallola preguntando por Puigdemont y enumerando los escándalos del Gobierno».

También desmontó el relato que intenta impulsar ahora una izquierda política y mediática noqueada, que asegura que todo era una estrategia.