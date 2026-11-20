El debate entre Feijóo y Sánchez ha dejado completamente descolocada a la izquierda política y mediática por el papel del presidente en el careo. Muchos ‘expertos’ han salido a decir que todo era parte de una estrategia para asemejarlo a Obama, pero Elisa Beni no se cree las excusas que se dan para intentar explicar la falta de argumentos y respuestas del socialista.

En el plató de Espejo Público analizaban el cara a cara y la periodista se mostró contundente ante este relato:

«Yo creo que en realidad todo esto está muy bien, la estrategia comunicativa, los asesores, tal, pero hay una cosa que es la realidad. Entonces, la realidad no se mueve de ahí, los fallecidos no se mueven de ahí, la corrupción no se mueve de ahí. Entonces, me da la sensación de que hay demasiado… aprendiz de brujo en este tema y que realmente es mucho más sencillo que eso».

Tras esta reflexión, la presentadora Susanna Griso preguntó si estaba llamando «aprendiz de brujo» al exasesor y director del Gabinete de Sánchez, Iván Redondo, quien afirmaba que no veía ganador del debate a Feijóo, que el líder del PSOE había salido «entero» y que reivindicó su estrategia de cara al votante descontento.

La respuesta de Beni fue más contundente: lo consideró un «vendehúmos», lo que dejó boquiabierta a Griso:

«Yo he dicho que hay mucho aprendiz de brujo. A mí me parece más bien un vendehúmos, pero bueno, oye, cada uno…».

Tras este dardo tremendo a Redondo, siguió desmontando el argumentario posdebate de la izquierda: