La esperada entrevista de Jordi Wild en El Hormiguero ya cuenta con una nueva fecha confirmada. Antena 3 emitirá esta charla con Pablo Motos el lunes 23 de noviembre.

Originalmente, la cita estaba programada para el jueves 19, pero la cadena decidió reservar esa noche para la transmisión del debate electoral entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo. Aunque la conversación con Wild se grabó en esa fecha, no se verá en directo.

Un aplazamiento motivado por la actualidad política

Este cambio en la programación redujo de manera excepcional la semana de El Hormiguero a solo tres emisiones. La actualidad política ocupó el espacio que inicialmente se había destinado al popular creador catalán, quien ha sabido conquistar la atención del público durante la campaña electoral gracias a su pódcast The Wild Project, donde ha entrevistado a diversos candidatos.

Además, esta decisión ilustra el impacto que tienen los acontecimientos televisivos en la programación general. El debate entre Sánchez y Feijóo fue emitido simultáneamente en La 1, Antena 3, laSexta y La Séptima, lo que llevó a una reestructuración de los contenidos de varios canales.

Pablo Motos, durante el programa, aclaró que este aplazamiento no significaba la cancelación de la visita:

“La actualidad manda, no habrá Hormiguero, porque está el cara a cara de los candidatos, pero grabaremos a Jordi Wild, como estaba previsto, y lo podréis ver el próximo lunes”.

Así queda la nueva programación:

Día Invitados anunciados Lunes 23 de noviembre Jordi Wild Martes 24 de noviembre Goyo Jiménez, Luis Piedrahita y Galder Varas Miércoles 25 de noviembre Marta Hazas y Elena Furiase

De entrevistador a entrevistado

Esta aparición se produce tras una semana singularmente dinámica para Jordi Wild. Su proyecto digital ha cobrado fuerza, sobre todo por las entrevistas que ha realizado a Ada Colau, Alberto Núñez Feijóo y Pedro Sánchez en el marco de las elecciones generales del 29 de noviembre.

El formato ha generado cierta controversia. Santiago Abascal decidió cancelar su participación, justificando su decisión por desacuerdos en cuanto a los derechos del material grabado. Esta situación ha situado al pódcast en el epicentro del debate político y ha aumentado la atención mediática hacia su presentador.

Antes de llegar a El Hormiguero, Wild ya había participado en televisión a través de Horizonte, donde conectó por videollamada con Iker Jiménez para hablar sobre sus entrevistas a los candidatos. En esa conversación, compartió detalles que no habían sido previamente revelados y reflexionó sobre la trayectoria de unas charlas marcadas por la contienda electoral.

La visita a El Hormiguero incluirá, además, un componente literario. Jordi acudirá para presentar La abadía sin ojos-Saint Ophiel, su primer libro de terror, que ya se encuentra disponible. De esta manera, el programa enlazará la actualidad del creador digital con su nueva faceta como novelista.

Cabe destacar que la entrevista del lunes no se realizará en directo, lo que marca una diferencia notable respecto al formato habitual de Atresmedia. No obstante, permitirá a Jordi Wild hacer la transición de su habitual papel como entrevistador a convertirse en el invitado de un espacio que goza de gran visibilidad en la televisión española.