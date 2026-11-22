Hay debates que se olvidan en cuanto el presentador da las buenas noches.

Y hay otros que se recuerdan durante años, como el de Felipe González contra José María Aznar en 1993 o el de Mariano Rajoy contra Pedro Sánchez en 2015, cuando el aspirante socialista le llamó «indecente» al presidente.

El cara a cara entre Alberto Núñez Feijóo y el marido de Begoña ya forma parte de la segunda categoría.

La tunda dialéctica fue memorable e indiscutible, y ha dejado huella. Y no solo en la moral de la tropa progre, que salió del plató cabizbaja, sino en algo mucho más tangible: los votos.

Según un análisis de El Español basado en el sondeo de SocioMétrica, el 9,1 % de quienes votaron al PSOE en 2023 se inclina ahora por el PP.

Son unos 685.000 electores, el equivalente a llenar el Santiago Bernabéu más de ocho veces con antiguos votantes socialistas que cambian de papeleta.

Un trasvase de dirección única

Lo llamativo no es solo el volumen, sino la dirección del movimiento. Más de 1,1 millones de antiguos votantes del PSOE y de SUMAR apuestan ahora por el PP o por VOX. El camino inverso, de la derecha hacia la izquierda, apenas suma 212.000 electores.

El saldo favorable al bloque de centroderecha ronda los 926.000 votos. No se traducirá de forma automática en papeletas, pero dibuja una tendencia que puede ser decisiva en las circunscripciones más ajustadas. En España, unos pocos miles de votos bastan para mover un escaño, y a veces para convertir una aritmética imposible en una investidura cómoda.

Hay más. Los populares no solo pescan en el caladero socialista. El sondeo indica que pueden movilizar a 1,2 millones de personas que no votaron en 2023. Si ese abstencionista despierta el 29 de noviembre, la ventaja puede convertirse en goleada.

Ganador por KO

La percepción del duelo no admite discusión. El 64 % de los encuestados cree que Feijóo ganó el debate, frente a un 32 % que da la victoria a Sánchez. Lo más demoledor para el presidente es que incluso un 33 % de quienes votaron al PSOE reconoce que el candidato popular salió vencedor. Cuando un tercio de tu propia hinchada admite la derrota, el marcador no deja lugar a dudas.

Los atributos que los espectadores asocian a Feijóo explican buena parte del trasvase. El 64 % lo vio más preparado, el 59 % más creíble y otro 59 % le atribuyó más confianza. Y el 56 % cree que se mostró como un presidente del Gobierno en potencia. Esa etiqueta de ganador pesa mucho entre los indecisos, sobre todo cuando la campaña se plantea como un pulso por el liderazgo.

Sánchez se aferra a los suyos

Sánchez no parte de cero. El PSOE ha recuperado algo de terreno en algunos escenarios y el debate reforzó su imagen entre su núcleo duro. Pero esa recuperación tiene trampa: le sirve para consolidar a los convencidos, no para seducir a los moderados que buscaba.

De hecho, el principal caladero del presidente está a su izquierda. Según el sondeo, el 23,8 % de los votantes de SUMAR, unos 514.000, se pasan ahora al PSOE. Es decir, Sánchez crece a costa de sus socios, no de sus rivales. Lo que gana por un lado lo pierde por el otro, y el bloque de la izquierda no avanza.

Conviene recordar también que el debate no movió a todo el mundo. El 88 % de los espectadores asegura que mantiene la decisión que ya tenía. Pero en una campaña tan polarizada, el 12 % restante es oro puro.

VOX, frenado por el voto útil

Para VOX, el sondeo trae una mala noticia. El PP parece haber frenado la fuga de votantes hacia el partido de Santiago Abascal. Feijóo ha convencido a una parte del electorado de que el voto útil para echar a Sánchez está en las filas populares.

Ese movimiento condiciona la recta final. El PP insistirá en la solidez de su candidato y en la posibilidad de una mayoría amplia. El PSOE agitará el miedo a un Gobierno condicionado por VOX. Abascal tratará de reivindicar su protagonismo para no quedar como fuerza auxiliar, y SUMAR seguirá desangrándose hacia los socialistas.

Diez millones de testigos

La magnitud de la derrota se entiende mejor con las cifras de audiencia. El debate reunió a una media de 10.152.000 espectadores, con una cuota de pantalla del 70,8 %. Cerca de 16 millones lo vieron en algún momento, y el minuto de oro alcanzó los 11,2 millones. Pocas campañas pueden presumir de un escaparate semejante, y pocas derrotas han tenido tantos testigos.

La duda es cuánto durará el efecto cuando se enfrente al día siguiente, a la cesta de la compra y a la próxima encuesta. Pero la huella está ahí.

199 escaños y un presidente en la cabeza de los votantes

El sondeo de SocioMétrica, elaborado a partir de 6.842 entrevistas, sitúa al bloque de la derecha en torno a los 199 escaños, muy por encima de los 176 de la mayoría absoluta. Además, el 50,1 % de los ciudadanos cree que Feijóo será el próximo presidente del Gobierno, frente a un 29,1 % que apuesta por Sánchez.

Son expectativas, no votos. Pero en campaña las expectativas importan, porque el electorado tiende a acudir en ayuda del que percibe como ganador.

Queda una paradoja curiosa. El vencedor indiscutible fue Feijóo, pero los dos grandes partidos podrían salir reforzados a costa de sus socios. El PP gana centralidad, el PSOE recoge parte del voto útil de la izquierda y las formaciones pequeñas ven cómo el duelo a dos acapara casi toda la atención. La diferencia es que a uno el debate le acerca a La Moncloa y al otro solo le sirve para atrincherarse.