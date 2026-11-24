Margallo desvela la jugada de Sánchez de cara al 29 de noviembre.

Y es que el popular estima que el presidente del Gobierno, cuando habla de ganar las elecciones, no lo hace pensando en gobernar, sino que tiene como objetivo amarrar el control orgánico interno del PSOE.

El exministro de Asuntos Exteriores resume su intervención en Todo es mentira con una frase contundente:

«Pedro Sánchez lo que quiere es reinar eternamente, como el corazón de Jesús».

José Manuel García-Margallo incide, eso sí, en que para la izquierda es completamente inútil que los socialistas sean la primera fuerza. Además, considera que es «contraproducente» para Ferraz:

«Para el centro izquierda español no solo es que sea inútil el que sea la primera fuerza, es que es absolutamente contraproducente, porque Pedro Sánchez se ha convertido en el obstáculo tradicional, como Isabel II, para una renovación del PSOE».

Ante la posibilidad de que eso suceda y de que Sánchez plantee, como hizo Feijóo antes de los comicios de 2023, que la lista más votada debería ser la que gobierne, Margallo señala que el propio marido de Begoña acabó con esta posibilidad al burlarse de esta opción, prefiriendo reeditar un Gobierno Frankenstein para mantenerse en Moncloa.

«Eso fue una oferta que se hizo antes de las elecciones de 2023 y que ni siquiera fue escuchada. Luego se confirmó que el PP era la lista más votada y, desde luego, a Sánchez no se le ocurrió dejar gobernar al PP. Esa oferta ha caducado».

Por último, Margallo atizó a José Félix Tezanos por el uso político que ha hecho del CIS y estima que ha dilapidado su prestigio profesional y que debería asumir sus responsabilidades políticas. Aunque no ve tan claro que termine pagando una posible responsabilidad penal: «Acabará en la cárcel de papel, por lo menos, porque realmente no se puede prevaricar».