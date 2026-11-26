Impresiona oír al Pedro Sánchez del pasado retratando al Pedro Sánchez del presente.

Y es que el nivel de hipocresía que demuestra el marido de Begoña es casi de caso clínico. La hemeroteca del líder del PSOE es amplia y extensa. Y, ante cada escándalo que ha sucedido durante sus ocho años al frente del Gobierno, tiene una declaración —o un tuit— en el que se retrata a sí mismo.

Sin importar cuántas veces se vea y aunque su falta de valores sea pública y notoria, nunca cansa repasar la lista de promesas, compromisos y mentiras flagrantes que ha dicho durante toda su carrera política y cómo ha ido haciendo absolutamente todo lo que dijo que no haría. Y en temas que afectan tanto la gobernabilidad como la integridad de España.

En el programa Horizonte, Iker Jiménez presentó un vídeo que mostraba una selección de estos momentos a los que el propio Sánchez hace referencia como ‘cambios de opinión’.

No dejó de mostrar su sorpresa ante el aluvión de incongruencias que han tenido que soportar el PSOE y la ‘brunete pedrete’ al defender a capa y espada al marido de Begoña.

Entre las ‘perlas rescatadas’ se muestran sus declaraciones de 2019, en las que advertía del peligro que supondría tener a Podemos dentro del Gobierno en mitad de la «crisis de Cataluña». También es llamativo cómo negaba que hubiese «presos políticos», esos mismos a los que más tarde indultó.

También resulta llamativo cómo, en 2018, atizaba a Rajoy por no haber podido aprobar los Presupuestos, cuando en los últimos cuatro años ha incumplido el mandato constitucional de presentar las cuentas al Congreso —que se aprueben es otra cosa— y señalaba que «gobernar no consiste en vivir en La Moncloa».

También está aquello de «no voy a pactar con Bildu», que dijo en 2015. «Si quiere se lo repito cinco veces. O veinte».

Otro momento infaltable es aquel en el que prometió en 2016, en el Congreso, que no iba a permitir que la gobernabilidad de España recayese en ERC o en otras formaciones independentistas.

Y una muy sangrante, por toda la corrupción que ha salpicado a su Gobierno, su partido y su círculo íntimo: «Las resoluciones judiciales no se clasifican, se respetan».