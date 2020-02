Lydia Lozano vuelve a hundir su carrera: El nuevo infierno de la periodista con menos credibilidad de España

Lydia Lozano vuelve a vivir el infirmo de la falta de credibilidad como periodista. Una información sobre Rocío Flores y su madre, Rocío Carrasco, que ella dio como cierta, al parecer es mentira. La periodista ha vuelto a quedar en ridículo y puede que su carrera en televisión corra un serio peligro.

LA NUEVA FALSA NOTICIA DE LYDIA LOZANO

El 5 de febrero de 2020, el día en en ‘Sálvame’ se anunció de manera oficial la participación de Rocío Flores en ‘SV’,Lydia Lozano aseguró que Rocío Carrasco había hablado con su hija en una conversación que “no era del todo amigable y cercana”.

Antonio David , padre de Rocío Flores y colaborador de ‘Sálvame’, que estaba ese día en el plató, saltó furioso contra Lozano:

Lozano insistía en que si lo pregunta es por algo y daba un paso más asegurando que, en esa conversación, Rocío Carrasco habría pedido a su hija que su padre parara en sus declaraciones.

Le acusó Antonio David.

Minutos después y evidentemente afectada, Lydia Lozano mostró sus pruebas en privado a María Patiño y la colaboradora, tras verlo, dijo a su compañero:

Y llegó la sorpresa cuando Rocío Flores, visiblemente nerviosa, intervino telefónicamente en ‘Sálvame’ por primera vez para dar la cara por su padre:

Es más, dejó claro que si lo fuera no tendría ningún problema en confirmarlo:

¿Que me hubiera gustado para bien o para mal? No te digo que no pero es totalmente incierto. Nunca he entrado pero estáis cuestionando la verdad de mi padre y no es justo