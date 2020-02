Oscar 2020: Gala aburridísima y un corte de mangas a la industria de Hollywood

Nunca había pasado. Una cinta no hablada en inglés ha ganado el Oscar a la Mejor Película del año. La surcoreana ‘Parásitos’ ha hecho historia en la Academia de Hollywood y lo ha hecho en una noche, la del 9 al 10 de febrero 2020, marcada por la corrección política y la falta general de sentido del espectáculo.

Todos temíamos lo que pasa siempre, que la Academia nomina películas rompedoras pero, al final, termina premiando a la opción más conservadora. Pasó el año pasado con ‘Roma’ (al final ganó ‘The book green’) o hace más tiempo con ‘Boyhood’ (‘Birdman le arrebató el galardón) o con ‘Brokeback mountain'( que se fue sin Oscar frente a esa cosa llamada ‘Crash’).

La Academia no suele ir por delante de tendencias. Normalmente no quieren mojarse aunque, de vez en cuando dan la campanada y corren ciertos riesgos (hace dos años con Moonlight, por ejemplo) y este 2020 lo han hecho pero además, de verdad.

‘1917’ era la opción más segura pero al final Sam Mendes se fue casi de vacío ante el terremoto surcoreano de Bong Joon-ho y su Parásitos’, que se llevó 4 de los 6 Oscar a los que aspiraba. Todo un logro con muchas lecturas. Primero, la Academia se ha arriesgado con una película extranjera, sí, pero no tanto como si hubiera premiado a ‘Joker’, auténtico fenómeno del año y uno de los filmes más controvertidos y polémicos de la temporada.

El Oscar para Bong Joon-ho confirma también la animadversión que la Academia le tiene a Sam Mendes. No es broma. Este señor que va de estrella y de protector del cine, no cae muy bien dentro de la industria hollywoodiense, por mucho que hace 20 años ganara con ‘American Beauty’.

Eso sí, el discurso del surcoreano agradeciendo al resto directores nominados (en especial a Tarantino y a Scorsesse) fue de los actos de mayor humildad y respeto que se han visto en una gala siempre marcada por el ego y la falsa modestia.

También es la enésima vez que Scorsesse sufre el desprecio de sus compañeros. A nivel personal diré que ‘El irlandés’ no es la gran película que nos venden que es pero también es verdad que el mítico director ha sido, también, otra víctima de Netflix. Un año más, la Academia ha nominado pero no premiado a la plataforma digital. Una cosa es darle un Oscar a una película coreana y otra dársela a un cine que muchos no consideran cine…

Ni Almodóvar, ni Antonio Banderas ni ‘Klaus’ consiguieron su estatuilla dorada. De los dos primeros nos lo esperábamos, pero teníamos esperanzas con la película de animación aunque al final (y aquí sí que fueron conservadores) se llevó el gato al agua ‘Toy Story 4’.

Una pena (mucha) lo de Scarlett Johansson. Estaba nominada como Mejor actriz y Mejor Actriz de Reparto y se fue de vacío. Entendemos y aplaudimos a Laura Derm como secundaria pero lo de Renée Zellweger por Judy, de verdad que es incomprensible.

Lo de Brad Pitt y Joaquin Phoenix como mejores intérpretes masculinos era más que evidente (y merecido). Pero el discurso del protagonista de ‘Joker’,aunque bienintencionado, resultó confuso y ridículo (lo de hablar de la vaca y la leche como que fue extraño)

Y en cuanto a la gala… Soporífera. No se puede decir más. No hubo presentador (cosa que este año ya no sabemos si es bueno o malo) pero tampoco sentido del espectáculo o la sorpresa. Si no fuera por el sorpasso de Corea del Sur, muchos nos habríamos quedado dormidos tras el premio a Brad Pitt (que fue el primero).

Ah, y salió Gisela, la de OT. Bueno, cantó una frase en el número de ‘Frozen 2’ (uno de los más cutres que se recuerdan).

Lista de nominados y ganadores

Mejor película

