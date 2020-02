¡Que cierren Operación ‘tufo’ ya! Otra concursante insultando a los españoles desde TVE en nuestra cara

‘Operación Triunfo’ se cae a pedazos. No sólo la audiencia le ha daso la espalda al programa sino que las polémicas crecen cada día. La última la ha protagonizado Samantha Gilabert , la concursante alicantina que se ha referido al español como “ese idioma del demonio”. No es la primera vez que ocurre algo así y, sin embargo, TVE no toma medidas. Es aterrador.

Samantha Gilabert ha sido la última elegida por la audiencia de ‘OT 2020’ como concursante favorita. Es buena cantante y se supone que cae bien porque es muy sincera pero puede que su suerte haya cambiado radicalmente.

El 10 de febrero de 2020, fueron muchos los usuarios de las redes sociales que pidieron la expulsión de la joven valenciana por cargar contra el idioma español.

Tras encontrarse con sus padres, Samantha se reunió con sus compañeros y comentó, en tono de humor, que, puesto que estaban en la Academia, tuve que hablar con sus progenitores en español, algo que, parecer ser, no le ha hecho mucha gracia.

Y claro, encima en español. En la vida había hablado yo con mis padres en ese idioma del demonio.

Dijo la joven entre risas.

Samantha : «He hablado con mis padres en español. En la vida había hablado con ellos en ese idioma del demonio» ME MEO 😂😂😂#OTDirecto6F pic.twitter.com/CulyB3pmMF — Tuits OT2020 (@TuitsOT) February 6, 2020

Lo escandaloso es que, desde una televisión pública no se haga nada al respecto. Da igual que sea un chiste o no. No se trata de ser de izquierdas o de derechas. Esta chica ha insultado a todos los hispanohablantes y desde TVE tienen la obligación de pronunciarse al respecto.

Este año ha pasado algo parecido en la Academia pero al contrario. Otra concursante, Eli, ya expulsada, aseguró que el Euskera —idioma en el que iban a cantar sus compañeros Anne y Maialen— era “feo”. Tampoco pasó nada.

Pero el independentismo no es nuevo en ‘Operación Triunfo’. Entre otras muchas polémicas, Alfred (de OT2017’) regaló a su su novia de entonces, Amaia Montero, un libro titulado ‘España de mierda’ de Albert Pla. Ya no estaban dentro de la Academia pero TVE les enviaba como representantes de España en Eurovisión.

Y para colmo, este año no sólo se han metido con los españoles en la Academia de OT’, también con los transexuales. El 8 de febrero de 2020, el profesor de interpretación Ivan Labanda, planteó un ejercicio en el que los concursantes descubrían algo antes de entrar a un casting, y a Bruno Alves le propuso que acaba de conocer a una persona con la que llevaba tiempo chateando y acababa de descubrir que era transexual. El joven cantante se lo tomó a broma mientras el resto se reía. Aclaración: la transexualidad no es un chiste.

Decir que Iván Labanda se ha disculpado públicamente pero no es suficiente. En este caso y en el de los nacionalistas, TVE tiene la obligación de actuar y dar explicaciones.