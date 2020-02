El gran secreto de Fran Álvarez sale a la luz: ¿Por qué fue expulsado de la clínica de desintoxicación el exmarido de Belén Esteban?

La muerte de Fran Álvarez sigue siendo un enigma y la noticia principal de gran parte de la Parrilla de Telecinco y la prensa del corazón.

Este miércoles 12 de febrero de 2020, la revista Lecturas ha dado a conocer un detalla del exmarido de Belén Esteban verdaderamente inquietante.

El domingo 9 de febrero de 2020 encontraron el cuerpo sin vida de Fran Álvarez , de 43 años, en su domicilio.

Las causas de la muerte aún no se saben pero desde el programa ‘Viva la vida’ se informó que el exmarido de Belén Esteban estaba en tratamiento de desintoxicación (él mismo había reconocido públicamente sus adicciones en varias ocasiones).

Pero el miércoles 12 de febrero de 2020, la revista Lecturas desveló (o más bien recuperó) en exclusiva detalles inéditos del que sería el último reportaje de su vida, concedido para la publicación en septiembre en 2019.

El ex de Belén Esteban contó entonces su drama: había tenido que abandonar el centro de desintoxicación en el que tantas esperanzas había depositado por haber iniciado una relación sentimental con una de las pacientes, lo que iba contra las normas.

Tal y como informa el mismo medio, Su esperanza era volver a ser aceptado en el centro que le dio la confianza de seguir viviendo, por eso no quiso hacer público que se había saltado las reglas por amor. No pudo volver jamás. Al parecer, tan solo cuatro días antes de su muerte, le informaron que no cumplía con los requisitos exigidos

Los primeros datos de la investigación apuntan a que “no había nada extraño en la casa” de Fran Álvarez y todavía no se han dado a conocer los resultados de la autopsia.

Nuria, la actual pareja de Fran, se mostró muy afectada por la muerte repentina de su novio tal y como captaron los paparazzi a la salida del tanatorio.

BELÉN ESTEBAN MANDA UN MENSAJE A LA FAMILIA DE FRAN

Por su parte, Belén Esteban sigue sin pronunciarse al respecto. Tan sólo la hemos visto una vez, el día siguiente a la tragedia, cuando fue perseguida por las cámaras mientras se dirigía a tomar café con unas amigas de Paracuellos del Jarama. La colaboradora de ‘Sálvame’ se negó a contestar a las preguntas de los reporteros .

Pero según informaron el 11 de febrero de 2020 en ‘El programa de Ana Rosa’, Belén, aunque no ha acudido al tanatorio, le habría dado el pésame a los que fueron su suegros a través de un mensaje de WhatsApp