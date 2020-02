¡Todos somos Susana!: ‘La isla de las tentaciones’ arrasa en su entrega más brutal y humana

Fue espectacular en todos los sentidos. La penúltima entrega de ‘La isla de las tentaciones’emitida el 11 de febrero de 2020 en Cuatro arrasó en audiencia con un 30% de share. No era para menos. Las parejas por fin tomaron una decisión y aunque todos sabíamos qué iba a ocurrir fue en las formas en lo que el programa nos sorprendió. Pasaron muchas cosas pero fundamentalmente nos quedamos con cómo Susana gestionó su ruptura con Gonzalo, toda una lección de empatía e inteligencia emocional

Sí, ‘La Isla de las tentaciones’ ha sido, en gran medida, un programa alcantarilla, una apología de las relaciones tóxicas y los arquetipos de género más rancios. Todo parecía de mentira. Un grupo de chicos ciclados y mozas retocadísimas que alardeaban de comportamientos desquiciados, celos patológicos y un culto al cuerpo imprudente. El espectador no podía fiarse de nadie de esa isla. ¿Podría ser todo un montaje? ¿De verdad que alguien puede pasar por esa experiencia de forma voluntaria delante de medio país? ¿No será que lo único querían todos es hacer carrera en la tele y punto?

LA RUPTURA ENTRE SUSANA Y GONZALO: LECCIÓN DE EMPATÍA

Ha habido participantes a los que se les ha visto en plumero pero a otros nos los hemos creído. Mucho. Es el caso de Susana Molina, justa ganadora de ‘Gran Hermano 14’ que ha vuelto a demostrar que te puede gustar la tele y la fama y no perder la inteligencia emocional.

Susana y Gonzalo llevaban casi 7 años juntos (se conocieron en la casa de Guadalix de la Sierra) perro desde que se presentaron en ‘La Isla de las tentaciones’ el público percibió la falta de consideración y las malas formas de él.

A lo largo de cada entrega, Susana ha ido desencantando de su novio, al que empezó a ver como un irrespetuoso, machista y, según palabras de ella, “troglodita”. Aquí estaba la duda. ¿Cómo era posible que la joven no hubiera percibido antes cómo era su pareja? ¿Tiene que ir a la tele para descubrir que Gonzalo está obsesionado con los culos, las tetas y los tangas?

Por otro lado, también es muy humana esa situación; aguantar en relaciones que uno sabe que no funcionan. Se llama dependencia emocional.

Por todo esto, en la entrega que vimos anoche, cuando Susana y Gonzalo se reencontraron antes de abandonar la isla, todos podíamos identificarnos con ella. El sevillano no entendía nada, no paraba de repetir “¿qué pasa?” o “no me lo creo, tío”, mientras que ella exigía su espacio personal y su derecho a estar tranquila.

Empezaron con reproches. Ella le echó en cara su comportamiento y él que no se hubiera dado cuenta antes. Pero fue maravillosa la transformacion del discurso de Susana cuando pasó de echar balones fuera a aceptar su responsabilidad. “¿Tú has sentido celos estos días?” Le preguntó ella llorando. Él respondió que “sí” y Susana admitió: “Yo no. Ese es el problema”. Bravo.

La gestión de la ruptura que hizo Susana, la aceptación de sus actos y el dolor que sentía al ver a su novio llorar parecían tan creíbles como interesantes.

EL LADO OSCURO DE ‘LA ISLA DE LAS TENTACIONES’

Por otro lado, veíamos a Andrea, riéndose de su pareja (Ismael) por haberle puesto los cuernos. O a Fani, ridiculizando a su ya ex (Christian), mientras que su amante (Rubén) le daba calabazas. Lo de Susana es saber romper, lo de los demás es simplemente crueldad y falta de ética.

Fue hermoso ver cómo José y Andreína seguían juntos e incluso se comprometían en matrimonio. Hermoso sí, empalagoso también (estos dos son demasiado ñoños)

Y por último, la pareja que, en realidad, peor cae: Fiama y Alex. Se fueron juntos pero todos sabemos que rompieron después. Lo suyo era un montaje desde el principio, el lado oscuro del programa revelación del año.