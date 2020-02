Mónica Naranjo se larga de ‘La isla de las tentaciones’: ¿Ha tenido problemas con Vasile? ¿Quién podría sustituirla?

El jueves 13 de febrero de 2020, ‘La isla de las tentaciones’ se despidió de la audiencia confirmando su éxito como fenómeno televisivo de la temporada. Telecinco ya está planeando, obviamente, otra edición pero, de momento, hay una baja. Mónica Naranjo no continuará al frente del programa. ¿Por qué?

Pros y contras de Mónica Naranjo en ‘La isla de las tentaciones’

Mónica Naranjo es fascinante y única como artista y sus apariciones públicas siempre resultan interesantes y apasionantes. Su papel como maestra de ceremonias en ‘La isla de las tentaciones’ ha sido muy aplaudido por la audiencia pero habría que preguntarse si la cantante ha podido mostrarse tal cual es dentro del programa.

El problema de ‘La isla de las tentaciones’ es que el papel del presentador es excesivamente frío, lejano y comedido. Naranjo ha estado encorsetada por un guion y unas directrices muy marcadas. ¿Cómo era posible que no dijera nada cuando Christofer entonó, desesperado, el ya famoso “¡Estefaníaaaaaaaaa!”? ¿Por qué no parecía empatizar cuando los concursantes se rompían delante de ella?

Cada vez que la veíamos en las hogueras, Mónica parecía un robot, una máquina que ejecutaba perfectamente su papel pero sin demostrar nada. Es algo premeditado, una norma del formato para dar más protagonismo a los participantes. Es comprensible, pero si tienes a alguien con la fuerza , la presencia y la personalidad de Mónica Naranjo, es un desperdicio no explotar su carácter.

Por ejemplo, tras las emisiones de los martes de ‘La isla de las tentaciones’ en Cuatro, se podía ver, ‘Mónica y el sexo’ y ahí sí que veíamos a la Naranjo que más nos gusta, la fiera, la graciosa, la pasional. Son formatos distintos, cierto, pero por qué en el primero no puede mostrarse un poco más como es ella. Ya nunca lo sabremos.

La despedida de Mónica Naranjo

Este 14 de febrero de 2020, tras la última entrega de ‘La isla de las tentaciones’, Naranjo quiso celebrar el éxito obtenido, dar las gracias y aprovechar para despedirse de la audiencia puesto que no volverá como presentadora en la segunda temporada:

Gracias, gracias y mil veces gracias. ¡Otro 30% de cuota y 3,9 millones de espectadores! ‘La isla de las tentaciones’ siempre estará en mi corazón y solo tengo palabras de agradecimiento, tanto a Cuarzo como a Mediaset, que confiaron en mí para este proyecto precioso No quiero despedirme sin desearos, de corazón, toda la suerte del mundo y que mi sucesor o sucesora haga pequeños los resultados obtenidos de esta primera edición tan mágica

La razón de la marcha

¿Qué ha pasado? ¿Por qué no repite? Según ha podido saber en exclusiva FormulaTV, la decisión de Mónica Naranjo ha venido motivada por una falta de acuerdo entre ella y la cadena. Ambas partes no han podido llegar a un punto en común y por ello, la artista ha decidido dejar el formato y no formar parte de la segunda edición que tendrá y que contará de nuevo con Cuarzo Producciones al cargo de la producción.

Además, la grabación de la nueva temporada podría realizarse en verano, coincidiendo con la gira musical de Mónica Naranjo.

Guerra brutal por ‘La isla de las tentaciones’

¿Quién podría sustituirla?

Como ya se ha mencionado, el papel del presentador de ‘La isla de las tentaciones’ es lejano y distante, por lo tanto, intercambiable. ¿Podría ser cualquiera? Sí y no. Lo que tiene Mónica es una presencia y una imagen muy concretas. Aunque estaba muy condicionada, con un solo movimiento de cejas ya decía muchas cosas. Quien la sustituya tiene que tener ese magnetismo y ha de ser una sorpresa. Por favor, que no se les ocurra poner a Jorge Javier Vázquez, Sandra Barneda o Jordi González.