La novia de Fran Álvarez rompe su silencio: ¿Cuándo lo hará Belén Esteban? ¿Cobrará una exclusiva?

Nuria, la novia de Fran Álvarez, por fin ha roto su silencio tras la inesperada muerte, el 9 de febrero de 2020, del exmarido de Belén Esteban. La joven dice estar ‘devastada’ mientras que la colaboradora de ‘Sálvame’ está desaparecida. Sólo esperamos que no se le ocurra hacer una exclusiva (tanto en una revista como en el ‘Deluxe’) hablando de la tragedia.

El domingo 9 de febrero de 2020 encontraron el cuerpo sin vida de Fran Álvarez , de 43 años, en su domicilio.

Las causas de la muerte aún no se saben pero, el mismo día del fallecimiento, desde el programa ‘Viva la vida’ se informó que el exmarido de Belén Esteban estaba en tratamiento de desintoxicación (él mismo había reconocido públicamente sus adicciones en varias ocasiones).

Belén Esteban sigue sin pronunciarse al respecto. Tan sólo la hemos visto una vez, el día siguiente a la tragedia, cuando fue perseguida por las cámaras mientras se dirigía a tomar café con unas amigas de Paracuellos del Jarama. La colaboradora de ‘Sálvame’ se negó a contestar a las preguntas de los reporteros .

Pero según informaron el 11 de febrero de 2020 en ‘El programa de Ana Rosa’, Belén, aunque no ha acudido al tanatorio, le habría dado el pésame a los que fueron su suegros a través de un mensaje de WhatsApp.

Está claro que en un mundo, como el de la prensa rosa en general y Telecinco en particular, no sería extraño pensar que le han ofrecido a Belén Esteban una buena cifra para que hable de cómo está viviendo la muerte del que fue uno de los hombres más importantes de su vida.

Si Belén Esteban se lucrase por hablar de la muerte de su exmarido sería tan poco apropiado y ético que su imagen (así como la del programa o revista que le de voz) se vería seriamente perjudicada.

El problema es que, cuánto más tiempo tarde Belén en aparecer públicamente, más alta será la expectación que causa.

Lo que debería hacer la de Paracuellos es regresar a su programa habitual, ‘Sálvame’ diario’, contestar brevemente a las preguntas que le hagan (que serán inevitables) y seguir trabajando. Explotar esta tragedia sería inadmisible.

Tal y como recoge la revista Lecturas, fue Aurelio Manzano, amigo íntimo de Fran Álvarez, el que ha conseguido las primeras declaraciones de Nuria, la que era novia del camarero.

Nuria confiesa, a través del periodista y colaborador de ‘Viva la vida’, estar «devastada» con la situación:

Como si fuese un sueño del que tengo que despertar. No es real.

Entre tanto dolor, ha explicado cómo surgió el amor entre ellos:

Pero la cosa no se quedó ahí, en ese momento fue cuando Fran entró en el centro de desintoxicación y en uno de los permisos:

Se sentó a mi lado en el bar y me preguntó que si me gustaba escribir. Dije que sí. Me contó que estaba en un centro y que si nos podíamos escribir. Y así empezamos.