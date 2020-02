Alba Carillo ‘se baja los pantalones’ en su vuelta a Telecinco

Alba Carrillo ha vuelo al plató de ‘Ya es mediodía’ después de 49 días ausente. Desde su participación en ‘GH VIP 7’, la modelo casi no había pisado Telecinco pero vendió una exclusiva en la criticaba sin compasión a sus compañeros de programa, el mismo al que ahora ha tenido que regresar pidiendo disculpas.

Desde que terminase ‘GH VIP 7’ , en diciembre de 2019, y Alba Carrillo quedase como segunda semifinalista, la modelo no se prodigó mucho en TV. Apareció en un par de programas de ‘Ya es mediodía’, espacio en el que solía participar, pero poco más.

La versión oficial es que Alba se había tomado un tiempo de descanso tras su participación en el reality, pero como ya adelantó en exclusiva Periodista Digital, si Carrillo no había vuelto a la tele fue por haberse negado a volver a la casa de Guadalix de la Sierra en ‘El tiempo del descuento’ (esa secuela decepcionante de ‘GH VIP 7’).

Durante su ‘exilio’, Carrillo concedió una entrevista a la revista Lecturas, y que se publicó el 29 de enero de 2020.

La modelo dijo haberse sentido traicionada por Sonsoles Ónega y Miguel Ángel Nicolás al no defenderla de las acusaciones de Miguel Frigenti en ‘Ya es mediodía’.

Me dolió mucho fue que Sonsoles Ónega y Miguel Ángel Nicolás consintieran que él dijera que estaba en el programa por mis ex, y no sacaran la cara por mí. Estaban callados, como puestos por el ayuntamiento