Sale a la luz la sorprendente razón por la que Belén Esteban no ha hablado tras la muerte de su exmarido

Desde que la muerte de Fran Álvarez el 9 de febrero de 2020, su exmujer, Belén Esteban ha estado ‘desaparecida’ sin dar declaración alguna al respecto. Ahora se sabe que hay un motivo oculto para el silencio de la colaboradora de ‘Sálvame’.

La muerte de Fran Álvarez

El domingo 9 de febrero de 2020 encontraron el cuerpo sin vida de Fran Álvarez , de 43 años, en su domicilio.

Las causas de la muerte aún no se saben pero, el mismo día del fallecimiento, desde el programa ‘Viva la vida’ se informó que el exmarido de Belén Esteban estaba en tratamiento de desintoxicación (él mismo había reconocido públicamente sus adicciones en varias ocasiones).

Belén Esteban, desaparecida

Belén Esteban sigue sin pronunciarse al respecto. Tan sólo la hemos visto una vez, el día siguiente a la tragedia, cuando fue perseguida por las cámaras mientras se dirigía a tomar café con unas amigas de Paracuellos del Jarama. La colaboradora de ‘Sálvame’ se negó a contestar a las preguntas de los reporteros .

Pero según informaron el 11 de febrero de 2020 en ‘El programa de Ana Rosa’, Belén, aunque no ha acudido al tanatorio, le habría dado el pésame a los que fueron su suegros a través de un mensaje de WhatsApp.

Está claro que en un mundo, como el de la prensa rosa en general y Telecinco en particular, no sería extraño pensar que le han ofrecido a Belén Esteban una buena cifra para que hable de cómo está viviendo la muerte del que fue uno de los hombres más importantes de su vida.

Si Belén Esteban se lucrase por hablar de la muerte de su exmarido sería tan poco apropiado y ético que su imagen (así como la del programa o revista que le de voz) se vería seriamente perjudicada.

La razón real por la que Belén Esteban está desaparecida: Se lo ha prometido a la familia de Fran Álvarez

Como decíamos, Belén prefirió no ir a darle el último adiós a su exmarido pero sí se puso en contacto con su familia. Tal y como reveló la revista Lecturas el 18 de febrero de 2020, Belén tuvo claro que no iba a acudir a nada para no armar más revuelo mediático del necesario

Al parecer, y según la mencionada revista, Esteban le habría prometido a la familia de Fran que iba a hacer el menos ruido posible para no hacer de todo esto un circo mediático.

La colaboradora estaría estudiando cuáles series los siguientes pasos a dar en cuanto a su exposición pública. Seguramente no se siente en el ‘Deluxe’, ni venda una exclusiva. Eso sí, cuando se siente en ‘Sálvame’ para retomar su puesto le harán preguntas, es inevitable. Lo mejor es que conteste con brevedad, sin incidir en el morbo.

