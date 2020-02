‘Supervivientes 2020’ debería llamarse ‘Tu cara me suena en una isla’: ¿Por qué este casting es tan malo?

Hay que ser un auténtico friki del mundo ‘telecinquero’ para conocer a todos y cada uno de los 17 concursantes confirmados que ya han puesto rumbo a Honduras para participar en ‘Supervivientes 2020’. Es, con diferencia, uno de los peores castings que se recuerdan. Parece ser que aún queda un nombre por descubrir pero, o meten a alguien tipo Isabel Preysler o Albert Rivera, o esto no hay quien lo solucione.

Lista de concursante: ¿Alguien los conoce?

Lista de concursantes confirmados de ‘Supervivientes 2020’: Albert Barranco (enésimo extronista de ‘Mujeres y Hombres y Viceversa’),Rocío Flores (Hija de Rocío Carrasco y Antonio David Flores, se supone que es la estrella de esta edición pero ya es un personaje quemado), Bea (ganadora de ‘GH 17’), Ferre (concursante de ‘Super Shore 3’. Ni idea de quién es), el torero Antonio Pavón (conocido por decir que se había liado con Miriam Saavedra) José Antonio Avilés (colaborador de ‘Viva la vida’), Hugo Sierra (ganador de ‘GH Revolution’ pero conocido por ser el ex de Adara Molinero), Elena Rodríguez (madre de Adara), Alejandro Reyes (hijo de Ivonne Reyes y de, según un juez, Pepe Navarro).Vicky Larraz (conocida solo por el público de una generación ya mayor, puesto que era la vocalista de Olé, olé antes de Marta Sánchez), Ivana Icardi (no tengo el placer), Jorge Pérez Díez ( conocido como el ‘Guardia Civil Guapo’), Fani (la estrella de ‘La isla de las tentaciones), el cantante Nyno Vargas ( seré un viejo inculto pero no sé quién es), Yiya (apareció en ‘’Un príncipe para tres princesas’, reality que vio muy poca gente en Cuatro), Cristian Suescun ( el hermano soso de Sofía Suescun) y Ana María Aldón, la mujer de José Ortega Cano.

Supervivientes 2020: la lista de concursantes con los que Vasile montaría un concurso redondo

Razones del desastre: ¿Hay esperanza?

Vale, sí, siempre son necesarios nombres de segunda para rellenar. Normalmente, Telecinco se gasta el dinero en tres o cuatro famosos y luego meten a los que cubran la cuota de ‘carnaza’, a los graciosetes y a las viejas glorias ansiosas por una segunda oportunidad. Pero lo grave es que este año el casting es tan low cost que asusta.

Queda un nombre por dar que, me dicen, es un ‘super fichaje’. Será difícil que un solo famoso levante el nivel de un casting tan mediocre. Vale que no siempre se puede contar con una Isabel Pantoja pero es que este año son todos hijos de, ex parejas de, familia lejana de, rollito de una noche de… Casi nadie tiene valor en sí mismo. Ya no quedan famosos auténticos en Telecinco.

La explicación a estos fichajes tan lamentables podría encontrarse en la concepción del reality en sí. El boicot de anunciantes a ‘GH’, provocó la cancelación de ‘GH Dúo’ y el consiguiente adelanto de ‘Supervivientes 2020’ (que pasó de estrenarse en mayo a febrero). Suponemos pues, que desde la productora y la cadena han tenido que ir a toda pastilla buscando famosos debajo de las piedras.

También hay que tener en cuenta el fenómeno de ‘La isla de las tentaciones’. Este año, en ‘SV’, hay más dosis de ‘tios y tías buenos’ semidesconocidos, puede que para emular el efecto del reality presnetado por Mónica Naranjo. Lo que no entienden es que, en Supervivientes, entre las pruebas físicas y la falta de comida, uno no está para retozar con alguien por la playa (a veces sucede pero no mucho).

En fin, que espero que haya un giro final y que el jueves 20 de febrero, con la primera gala, me sorprendan con un concursante de esos que te dejan con la boca abierta. Si no, esto va a a ser peor que ‘El tiempo del descuento’.

¿Quién podría entrar?

Se han barajado nombres como los de Rosa López, Santiago Segura, Bárbara Rey, Bertín Osborne o Mayte Galdeano. Dudamos que sea alguno de ellos y si así fuera, tampoco es que sean personajes que sorprenda demasiado ver en una isla pescando.