Belén Esteban regresa a ‘Sálvame’ tras la muerte de su exmarido Fran Álvarez: contención, dolor y morbo gratuito

Llegó el momento. El miércoles 19 de febrero de 2020, Belén Esteban regresó a ¡’Sálvame’ doce días después de la muerte de su exmarido, Fran Álvarez. La colaboradora, muy afectaba intentó guardar respeto a la familia del fallecido peor sus compañeros no s elo pusieron fácil.

La muerte de Fran Álvarez

El domingo 9 de febrero de 2020 encontraron el cuerpo sin vida de Fran Álvarez , de 43 años, en su domicilio.

Las causas de la muerte aún no se saben pero, el mismo día del fallecimiento, desde el programa ‘Viva la vida’ se informó que el exmarido de Belén Esteban estaba en tratamiento de desintoxicación (él mismo había reconocido públicamente sus adicciones en varias ocasiones).

Durante casi dos semanas, Belén Esteban optó por esconderse y no dar declaraciones públicas.

La de Paracuellos puso tierra de por medio y se fue a Tenerife junto a su actual marido. A la vuelta, en el aeropuerto, Belén no quiso contestar a las preguntas de los periodistas que la estaban esperando.

El regreso de Belén Esteban a ‘Sálvame’

El miércoles 19 de febrero de 2020, Belén regresó a su puesto de trabajo en ‘sálvame’ y muy contenida quiso dejar claro que estaba “bien” y que no iba a hablar más de la cuenta.

Estoy bien. Ni me he pronunciado ni me voy a pronunciar. Desde aquí le quiero enviar un abrazo muy fuerte a sus padres, a sus hermanos y a su hijo, en especial a su madre Maruja. Por respeto, no se me ha pasado absolutamente por la cabeza hablar de esto ni dar exclusivas.

Carlota Corredera le preguntó si le habían ofrecido alguna exclusiva y Belén respondió:

Sí, pero ni se me ha pasado por la cabeza. Yo he hecho lo que tenía que hacer. Quiero mandarle un beso muy fuerte a mis amigas de siempre, Mariví y Tina. Una vez más, me han demostrado que son amigas mías. No voy a explicar nada, sólo que he hecho lo que tenía que hacer. No voy a decir nada de nada, de nada. Yo sé que la función de los fotógrafos y de toda la gente es preguntarme pero yo tengo muy claro que no voy a decir nada.

Carlota insistió:

¿Has escuchado cosas que no te han gustado nada?

Belén, a punto de llorar, dijo: