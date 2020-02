Susana hunde a Rubén con el zasca más memorable de toda la ‘La isla de las tentaciones’

El 18 de febrero de 2020 se emitió en Cuatro el último debate de ‘La isla de las tentaciones’. Allí se reunieron muchos de los concursantes del reality revelación de la temporada. La gran protagonista de la noche fue Susana, quien se reencontró con su ex, Gonzalo, y puso en su sitio a Rubén con uno de los zascas más épicos que se recuerdan.

No cabe duda alguna de que Susana Molina ha sido la ganadora moral de ‘La isla de las tentaciones’. No ha dado el mismo juego que sus compañeras Fani o Andrea, pero no ha necesitado ser infiel o montar numerito alguno para ser una de las grandes protagonistas del formato.

Susana (que ya fue ganadora de ‘GH 14’ por algo), entró en ‘La isla de las tentaciones’ muy feliz con Gonzalo Montoya (con el que llevaba 7 años de relación) pero se fue sola tras una última hoguera desgarradora en el que la joven se daba cuenta de que, en realidad, ya no estaba enamorada de su novio.

Pero Susana también fue protagonista porque era la única del grupo de las chicas que sea daba cuenta de lo que ocurría allí dentro. Para empezar, desenmascaró a Fiama (la gran ‘villana’ de esta edición) y advirtió a sus compañeras sobre Rubén, el soltero que terminó en la cama con Fani pero a la que abandonó en el último momento.

Guerra brutal por ‘La isla de las tentaciones’

El 18 de febrero de 2020, Cuatro emitió el último debate de ‘La isla de las tentaciones’ en el que muchos de los participantes se reencontraron, entre ellos Gonzalo y Susana, que llevaban meses sin verse.

Tanto Molina como Montoya se mostraron muy afectados cuando Sandra Barneda habló con ellos antes de que se reunieran en plató, donde se fundieron en un abrazo que ya ha quedado para el recuerdo.

Él le dedicó un sentido “te quiero” a ella mientras la estrechaba entre sus brazos y ella, emocionada, confesó estar muy nerviosa.

Gonzalo ha sido muy criticado por el público por culpa de su actitud chulesca e incluso machista, algo que, para Susana, es del todo injusto. Por eso, ella quiso defender al que fue su novio.

Uno de los platos fuertes del último debate d e’La isla de las tentaciones’ llegó con el cara a cara entre el ‘tentador’, Rubén, y Susana.

Recordemos que, en la isla, Rubén se solía meter con el físico de Susana, calificándola de “cono”. El nuevo tronista de ‘Mujeres y hombres y Viceversa’ se justificó en el debate alegando que:

La gente me ha criticado como que me he metido con su físico, y para nada . Simplemente era porque la veía más tranquila, que no se mueve

Y fue entonces cuando Susana hundió a Rubén sin despeinarse:

Lo de cono, entiendo qu e Rubén no comprenda que hay gente con carisma que no necesita pasar por ese proceso de tener que liarse con una persona que no le gusta nada para llamar la atención.

Rubén contraatacó como pudo:

Ella, con toda la elegancia del mundo, respondió:

Me he podido equivocar mucho, pero siempre he mostrado la persona que soy.

Si no hemos sido amigos, es porque yo no quería hablar contigo. No hemos tenido feeling en la casa no porque no hayamos querido, sino porque no hemos congeniado.

Creo que a la vista está, que lo que yo he hecho ha sido coherente y lo que tú has hecho, no.

Ahora te estás mostrando cómo eres. El problema es que Fani no lo vio; yo, sí