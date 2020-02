Penosa primera gala de Supervivientes 2020 pero el público hooligan de Mediaset vuelve a tragarse la basura sin rechistar

Buenas noticias para Paolo Vasile: puede gastarse cuadro duros en un casting mediocre, hacer galas aburridísimas con los mismos personajes de siempre y, aún sí, seguir arrasando en audiencia. El estreno de ‘Supervivientes 2020’ fue uno de los peores espectáculos que se recuerdan. Tedioso, cutre y sin momentos icónico. Eso sí, un 32,7 % de la audiencia se tragó el espectáculo sin rechistar. Y luego nos quejamos…

Los realities son maravillosos siempre y cuando estén bien hechos y ‘Supervivientes 2020’ no lo está. Tiene el peor casting que se recuerda, plagado de rostros semidesconocidos ( o totalmente desconocidos) sin gracia alguna. Al final no hubo concursante 18. No hubo una super estrella. Nada. Eso fue la primera gala de ‘SV 2020’, la nada.

Pero el público ha vuelto a caer con el segundo mejor dato de la historia del concurso. Luego nos quejamos mucho pero los datos son los datos. Podemos explicar el éxito con varias ( y algo estériles) razones pero el caso es que la audiencia de Mediaset es más fiel y radical que nunca. Este último reality lo demuestra. Ya no hace falta romperse la cabeza para hacer un buen espectáculo. Pones a los personajes casposos de siempre y listo. Es muy triste.

Mola más lo que pasa en el plató que en la isla

La gala, como decíamos, fue penosa. Primero, Jorge Javier Vázquez estaba más pendiente de los personajes que estaban en el plató que los de la isla. Es obvio, los de Honduras son famosos de tercera mientras que sus defensores eran de segunda pero con más brillo. Por eso, el mal rollo entre Sofía Suescun (que iba a defender a su hermano) y Gloria Camila (que estaba allí por Ana María Aldón).

El peor casting de la historia de ‘Supervivientes’

Para los que vieron la gala y no se enteraron de quién era quién, aquí va la lista de concursantes de ‘SV2020’: Albert Barranco (enésimo extronista de ‘Mujeres y Hombres y Viceversa’),Rocío Flores (Hija de Rocío Carrasco y Antonio David Flores, se supone que es la estrella de esta edición pero ya es un personaje quemado), Bea (ganadora de ‘GH 17’), Ferre (concursante de ‘Super Shore 3’. Ni idea de quién es), el torero Antonio Pavón (conocido por decir que se había liado con Miriam Saavedra) José Antonio Avilés (colaborador de ‘Viva la vida’), Hugo Sierra (ganador de ‘GH Revolution’ pero conocido por ser el ex de Adara Molinero), Elena Rodríguez (madre de Adara), Alejandro Reyes (hijo de Ivonne Reyes y de, según un juez, Pepe Navarro).Vicky Larraz (conocida solo por el público de una generación ya mayor, puesto que era la vocalista de Olé, olé antes de Marta Sánchez), Ivana Icardi (no tengo el placer), Jorge Pérez Díez ( conocido como el ‘Guardia Civil Guapo’), Fani (la estrella de ‘La isla de las tentaciones), el cantante Nyno Vargas ( seré un viejo inculto pero no sé quién es), Yiya (apareció en ‘’Un príncipe para tres princesas’, reality que vio muy poca gente en Cuatro), Cristian Suescun ( el hermano soso de Sofía Suescun) y Ana María Aldón, la mujer de José Ortega Cano.

¿Qué le pasaba a Alejandro Reyes?

Es difícil elegir un gran momento de la gala 0 de SV2020 porque no hubo muchos. Un servidor, sin embargo, se incomodó al ver a Alejandro Reyes tirándose del helicóptero. ¿Se puede saber qué narices le pasaba a ese muchacho? Una cosa es ser alegre e hiperactivo pero otra es eso. Eso. No estoy en contra de la felicidad y la alegría, obviamente, pero lo que el hijo de Ivonne Reyes era preocupante. Espero que se relaje en el futuro.

El villano de esta edición

Ya tenemos al ‘odioso’ de esta edición. Ese personaje necesario en cualquier reality. Aquel que saca de quicio al personal pero da juego. Se trata de José Antonio Avilés. Se veía venir. El colaborador de ‘Viva la vida’ siempre ha sido el típico chismoso, ansioso por la fama y por llamar la atención.

Los compañeros de Avilés no el soportan, por eso ha sido nominado. El chico miente, malmete y es pesado como pocos. ¿Queremos que se vaya? No. Repetimos, es un personaje necesario.