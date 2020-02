María Patiño, víctima de la dictadura de Jorge Javier Vázquez: la humillación más salvaje en el ‘Deluxe’

Nuevo rebote de Jorge Javier Vázquez, el presentador más irascible de Telecinco (con permiso de Jordi González). El sábado 22 de febrero de 2020, el conductor del ‘Deluxe’ se volvió loco contra algunos de sus colaboradores, en especial María Patiño. ¿Tenía razón el catalán? A medias.

Jorge Javier Vázquez pierde los nervios (otra vez)

Todo ocurrió en el ‘Deluxe’ del 22 de febrero de 2020, en pleno debate sobre ‘Supervivientes’.En el plató estaba Ivonne Reyes quién iba a defender a su hijo Alejandro, concursante este año en Honduras.

Los colaboradores se pusieron a discutir acaloradamente sobre la paternidad de Alejandro. Un juez dictaminó que Pepe Navarro era su padre pero el veterano presentador sigue negándolo a día de hoy.

El caso es que los tertulianos de ‘Sábado Deluxe’ no se ponían de acuerdo, en especial Kiko Matamoros, María Patiño y Antonio Rossi. Los tres se gritaban, maldecían y amenazaban. Patiño, de hecho, se levantó de la silla, saliéndose de plano, mientras gritaba.

Vázquez intentó, sin éxito, poner orden pero los tertulianos ni le escuchaban. Y, de repente, el presentador se puso histéricó y gritó: «¡Maríaaaaa!», llamando así a Patiño desde el lado extremo del plató.

La periodista, muy humillada, volvió a su asiento pero el enfado del catalán no había menguado.

Hay cuatro personas hablando y no hay nadie en plano, ¿os creéis que es normal?

Sentenció Vázquez mientras que se había un silencio atronador en el plató.

Sin bajar el tono de enfado, Vázquez continuó cargando contra sus colaboradores:

A veces no entiendo qué coño hacemos aquí, joder, es que vais a vuestra puta bola

Vázquez tiró sus papeles al suelo, muy cabreado, y con una falta total de educación, dijo:

A ver, ¿quién coño quiere hablar ahora?

Matamoros, fuera de plano, se ofreció para hablar, Vázquez se lo permitió pero no sin antes dejarle muy claro que para eso tenía que entrar en el plató y no seguir discutiendo fuera, dónde las cámaras no pudieran captarle.

La culpa es del programa y de Jorge Javier, no de los colaboradores

El conflicto es el de siempre: los tertulianos se dejan llevar, hablan entre sí, se olvidan de que hay cámaras y nadie se entera de nada. Sí, es una falta de respeto hacia el espectador pero puede que no sea culpa de los colaboradores. Es responsabilidad de los creadores de un formato que basa su esencia en el caos y en la improvisación.

En ‘Sálvame’ se pide ruido, agresividad y conflicto. Cuando eso pasa, no queda bien que llegue el presentador y se enfade. Aunque eso es también parte del show. Ver a Jorge Javier Vázquez cabreado en directo siempre es noticia y eso es lo que buscan los creadores del programa.

Y luego siempre está Vázquez para apagar fuegos de la forma más polémica posible. Es el perfecto bombero pirómano. Crea un conflicto, lo lleva al límite y luego lo zanja, enfadándose y quedando como el héroe de la historia.