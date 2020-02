Mila Ximénez llama “gilipollas” a Ylenia Padilla en una escena más que tensa de ‘Sálvame’

Enésima guerra campal la que se ha vivido este martes 25 de febrero de 2020 en ‘Sálvame’. Las protagonistas, en esta ocasión, han sido Ylenia Padilla y Mila Ximénez. Y todo por José Antonio Avilés, compañero de Ylenia en ‘Viva la vida’ y actual concursante de ‘Supervivientes 2020’

¿Quién es José Antonio Avilés?

Aunque le hemos conocido más gracias a su participación como tertuliano de ‘Viva la vida’ en Telecinco, José Antonio Avilés lleva tiempo intentando hacerse un hueco en la prensa del corazón y eso que tiene sólo 23 años.

A este joven andaluz le conocimos cuando denunció públicamente que Toño Sanchís había intentado contratarle para que cargase contra Belén Esteban. Después dijo ser muy amigo de personajes como Isabel Pantoja o Terelu Campos.

Tras varias exclusivas y algunos trabajos en Canal Sur, Avilés pasó a la televisión nacional con ‘Viva la vida’ donde, si bien es cierto que ha llevado alguna que otra exclusiva, el espectador puede notar que sus compañeros no le toman muy en serio, que le gusta demasiado estar con famosos y presumir de ciertas informaciones que pueden resultar, como mínimo, vagas o poco creíbles.

Pero el gran ‘salto’ (no me mejor dicho) de Avilés ha sido ‘SV 2020’. En menos de una semana, el colaborador se ha convertido en un personaje clave, para bien o para mal. Muchos de sus compañeros no les soportan (es algo histriónico).

Muy comentada ha sido la bronca entre Avilés y el torero Antonio Pavón en la que este atacó al primero por su condición de homosexual, hablándole en femenino.

La gran bronca entre Ylenia Padilla y Mila Ximénez por Antonio Avilés

El martes 25 de febrero de 2020, la madre de Antonio Avilés acudió a ‘Sálvame’ para defender a su hijo de los ataques homófobos sufridos en la isla. La mujer dijo que Avilés es alguien muy sensible y cariñoso y que su sueño era estar en la tele.

Ylenia Padilla, colaboradora de ‘Sálvame’ y de ‘Viva la vida’, donde comparte plató con Avilés, defendió a su compañero alegando que es un “buen tío” y que si tiene que pedir perdón lo pide.

Pero, de repente, los colaboradores de ‘Sálvame’ pusieron en duda la profesionalidad de Avilés. Tertulianos como Lydia Lozano, Gema López y Mila Ximénez aseguraron que, en ‘Viva la vida’ se le suele tratar sin mucho respeto, como si fuera un “bufón”.

Ante estos comentarios, Ylenia estalló y negó que en el programa de los fines de semana se tratase mal al actual ‘superviviente’.

Primero, Ylenia cargó contra Lydia Lozano pero lo grave llegó cuando Mila le dijo a Padilla:

Pero si en la reunión de antes has dicho que no soportas a José Antonio Avilés, que es un pesado.

Ylenia lo negó, calificando a Mila de “mala”. La tensión creció y Ximénez decidió irse del plató, alegando que:

Ylenia está muy nerviosa y yo prefiero irme

Padilla seguía gritando cuando, fuera de plano, escuchamos a Mila insultar a su compañera:

¡Gilipollas!

Mila se dio cuenta inmediatamente de que su micrófono estaba abierto y que se había escuchado su insulto, por lo que inmediatamente pidió disculpas.