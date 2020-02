En ‘Supervivientes 2020’ se consiente la homofobia de manera alarmante: La tumba moral de Telecinco

Si ‘Supervivientes 2020’ ya es un reality malo de por sí, ahora se le añaden las polémicas de siempre. Un concursante. Antonio Pavón, se ha referido a otro en femenino por su condición de homosexual y de manera de peyorativa. ¿Libertad de expresión o agresión?

En plena semana de debate sobre el alegato a favor de la tauromaquia de Estrella Morente en la última gala de ‘Operación triunfo’ es o no de recibo, nos encontramos con un caso más básico aún, el de Antonio Pavón en ‘Supervivientes 2020’.

Pavón contra Avilés

Pavón, de profesión torero (ya es casualidad) ha discutido con el colaborador de ‘Viva la vida’, José Antonio Avilés. Todo empezó porque el primero puso en duda que sus compañeras, Elena y Ana María Aldón, pudieran realizar una prueba que conllevaba esfuerzo físico. ¿Por qué? Porque eran mujeres. ¿Es machismo? No peor casi.

La norma nos dice que la mujer es más débil físicamente que el hombre pero hay excepciones y Elena y Ana María lo demostraron ya que hicieron la prueba sin problemas. A su vuelta, todos las felicitaron y el primero en recibirlas con un abrazo era Antonio Pavón.

José Antonio Avilés llamó “falso” al otro por abrazar a sus compañeras cuando antes había puesto en duda su valía, por lo que el torero contestó de manera muy poco acertada:

Eres una trapera, muy sucia, insoportable. Tienes la poca vergüenza de no hacer nada e ir diciendo cosas. Solo gritas, nos recriminas a los demás. Eres una loca.

Obviamente, Avilés puso el grito en el cielo y exigió que no se refiriera a él en femenino.

En Telecinco, mientras, se ha comentado mucho el momento pero no han tomado cartas en el asunto ni lo van a hacer.

Ataque homófobo

Hay que aclarar que referirse a una persona afeminada en femenino de forma peyorativa es un ataque. Nadie tiene derecho, ni en broma, a menospreciar a otro por sus ademanes o su condición sexual.

A Avilés se le puede atacar por muchas cosas (no es santo de mi devoción) pero no por su feminidad, aunque él mismo hablase de su persona en femenino, no es excusa, sobre todo si la intención es humillar.

Las excusas del ‘Ay, ya estamos con la dictadura de lo políticamente correcto’, o ‘Es una manera de hablar’, o ‘Es que hay que tener un poquito de humor’, aquí no valen. Avilés no es una mujer así que no hay que utilizar su feminidad como arma arrojadiza.

¿Hasta dónde somos tolerantes?

Dicho esto, llegamos a la encrucijada eterna de la tolerancia y la libertad de expresión: ¿Podemos comparar el alegato de Estrella Morente con el de Pavón? Muchos dirán que sí, que los dos a la calle, castigados y repudiados, pero la tauromaquia es legal (desgraciadamente para algunos) y la intolerancia por género o condición sexual, no.

Pongámoslo más difícil todavía: ¿Qué pasa con Samantha, la concursante alicantina de ‘OT 2020’ que se refirió al castellano como “idioma del demonio”? ¿Se puede acoger al derecho a la libertad de expresión? Los mismos que querían crucificar a Morente por su poema, son los que defendían a Samantha y viceversa. ¿No podemos estar en desacuerdo con la actitud de ambas mujeres sin formar parte de un equipo u otro?

¿Significa todo esto que Pavón debe permanecer en ‘Supervivientes 2020’? No, que se vaya o que al menos le digan algo. El problema es que, mientras que los casos de ‘OT’ han generado un debate nacional, lo del torero en Honduras se ha tomado como parte del ‘show’. Nos hemos acostumbrado a que en Telecinco todo el mundo se insulte o se agreda sin consecuencias. Es el limbo moral de nuestra sociedad. Y qué más da, siguen siendo líderes de audiencia.

