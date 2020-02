Zombies, asesinos en serie y terror japonés: Todas las series que podremos ver en los canales de AMC Networks

AMC Networks tiene preparado un gran catálogo de series para estrenar en las próximas semanas en todos sus canales (AMC, Xtrem, Dark y SundaceTV). Hay para todos los gustos: Desde el nuevo spin-off de The Walking Dead, hasta la versión italiana de ‘Liar’, pasando por el esperadísimo thriller nórdico ‘Wisting’.

Los próximos estrenos de AMC Networks

‘The Walking Dead: World Beyond’

El canal de televisión AMC estrenará en exclusiva su nueva serie original ‘The Walking Dead: World Beyond’ el lunes, 20 de abril, a las 22h10, con un doble episodio. ‘The Walking Dead: World Beyond’ expande el universo de ‘The Walking Dead’, ahondando en una nueva historia y mitología que sigue los pasos de la primera generación nacida en la civilización superviviente del mundo postapocalíptico. Producida por AMC Studios, la aventura se contará a lo largo de 2 temporadas, con 10 episodios por entrega. En la serie, dos hermanas abandonarán, junto con dos amigos, la seguridad y comodidad de sus hogares, con el fin de emprender una importante búsqueda en la que se enfrentarán a enormes peligros, conocidos y desconocidos, vivos y muertos.

Mientras son perseguidos tanto por aquellos que quieren protegerlos como por los que desean hacerles daño, una historia de madurez y transformación se desarrollará en un territorio hostil, que pondrá en jaque todo lo que los protagonistas conocen sobre su propio mundo y sobre ellos mismos. Algunos se convertirán en héroes. Otros, en villanos. Pero todos encontrarán la verdad que anhelan. ‘The Walking Dead: World Beyond’ está protagonizada por Julia Ormond, Aliyah Royale, Alexa Mansour, Annet Mahendru, Nicolas Cantu, Hal Cumpston y Nico Tortorella.

‘Wisting’

El canal de televisión AMC estrena en exclusiva el jueves 27 de febrero, a las 22:10h, la serie ‘Wisting’, thriller noruego que se inspira en el cuarteto de novelas de Jørn Lier Horst, uno de los escritores más leídos y venerados de la novela negra en Noruega. El estreno de la serie en AMC coincide con la llegada a librerías en España el 5 de marzo de ‘Perros de caza’, la segunda novela del cuarteto de la saga.

Ambientada en el paisaje único e impresionante de Noruega, la serie sigue al detective de homicidios William Wisting (Sven Nordin) mientras investiga el caso más desafiante y sorprendente de su carrera: dar caza a un asesino en serie estadounidense que acaba de matar por primera vez en suelo noruego. En el proceso, Wisting tendrá que colaborar con la agente del FBI Maggie Griffin (Carrie-Anne Moss). Mientras tanto, la intrépida hija periodista de Wisting (Thea Green Lundberg) perseguirá titulares que le llevarán directamente a cruzarse en el camino del asesino en serie. Wisting deberá lidiar con heridas del pasado al reabrir un antiguo caso y afrontar una terrible acusación que empezará a pesar sobre él.

‘This Close’

El lunes 2 de marzo, a las 22:05h, SundanceTV estrena ‘This Close’, escrita y protagonizada por Shoshannah Stern y Josh Feldman, ambas personas sordas. La serie relata la historia de dos grandes amigos de Los Ángeles que se conocieron en una escuela especial para personas sordas y que se enfrentarán en estos seis episodios al amor y la amistad. Kate es una organizadora de eventos entusiasta que se acaba de comprometer con su novio Danny (Zach Gilford) y Michael es un dibujante de cómics de cierto éxito que se encuentra sumido en una enorme crisis personal y creativa tras la ruptura con su novio Ryan (Colt Prattes).

El proyecto comenzó su andadura en Internet, como una webserie financiada a través de micromecenazgo, y se dio a conocer gracias al Festival de Cine de Sundance, que apostó por producirla para televisión. ‘This Close’ estuvo nominada en Cannes a los premios MIPCOM Diversify TV Excellence, en la categoría ‘Representación de la Discapacidad’.

‘Non Mentire’

SundanceTV estrena en exclusiva el jueves 23 de abril, a las 22:30h la miniserie ‘Non Mentire’, una tensa y emocionante producción italiana. Después de una cita, una mujer acusa a un hombre de violación. Ella está segura de decir la verdad y él también. ¿Quién miente? Es la pregunta que formula esta miniserie, la versión italiana de la exitosa serie británica ‘Liar’, que explora las devastadoras consecuencias del engaño en una pareja y en su entorno a medida que los secretos salen a la superficie. Protagonizada por Greta Scarano (‘The Name of the Rose’) y Alessandro Preziosi (‘Medici: Masters of Florence’).

‘Igor’

El próximo viernes, 13 de marzo, a las 22:00h, el canal de televisión XTRM estrena la segunda temporada de la serie de acción ‘Igor’, una trepidante producción de origen ruso que tiene como protagonista a Igor Sokolovsky, un joven consentido y millonario que en esta entrega, y contra todo pronóstico, es liberado de la cárcel. Con el deseo de vengar la muerte de sus padres, vuelve al servicio mientras paralelamente dirige la firma que heredó de su padre.

NARCOS: México

El canal de televisión XTRM estrena el jueves 2 de abril a las 22:00h, por primera vez en la televisión lineal, NARCOS: México. La serie cuenta la historia real del ascenso al poder del cártel de Guadalajara, liderado por Miguel Ángel Félix Gallardo (Diego Luna), y el inicio de las guerras de la droga en el México de los años 80. Por su parte Kiki Camarena (Michael Peña) es un agente de la DEA norteamericana al que trasladan desde California a Guadalajara para incorporarse a la investigación del recién nacido cartel mexicano. Gallardo comenzó su imperio traficando con marihuana y uniendo a todos los narcos del país con un propósito común, pero pronto su ambición le llevó a ver México como el mejor sitio para transportar la cocaína colombiana.

‘Ghost Theater’

El próximo jueves 5 de marzo, a las 23:05h, DARK – el único canal de televisión 100% de terror – estrena con doble episodio la serie ‘Ghost Theater’, la producción sobrenatural protagonizada por los ídolos de J-Pop, Yui Yokoyama y Nana Okada. A través de diez episodios, la cortina se abre para mostrarnos diez historias aterradoras y extrañas. Diez episodios que pondrán la piel de gallina a los espectadores y que sirven como introducción para la película Ghost Theater, pero que a su vez también funcionan como serie independiente. El maestro del terror japonés Hideo Nakata encabeza el elenco de directores que se colocan tras las cámaras y que está compuesto por Futoshi Sato (‘Indian Summer’) Hirohisa Sasaki (‘Yakuza Zombie’) Ryuta Miyake (‘Ju-on: White Ghost’) y Go Kinomoto (‘Tokyo Tribe’).