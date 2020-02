Jorge Javier Vázquez alardea de su desatada vida sexual y de ir “brincando de cama en cama”

Jorge Javier Vázquez ha vuelto a airear sus intimidades sexuales y en esta ocasión ha hecho toda una declaración de intenciones, asegurando que, gracias a las aplicaciones para ligar, piensa acostarse con una gran cantidad de hombres. Eso sí, se considera muy conservador en cuanto al concepto de ‘pareja abierta’.

Una vez a ala semana, Jorge Javier Vázquez aprovecha su blog personal de la revista Lecturas para contar todo lo que se le pasa por la cabeza y son muchos los post que dedica a su vida íntima.

Primero nos narraba su día a día con el que era su novio, Paco, luego la ruptura y ahora su nueva soltería (aunque asegura tener una magnífica relación con su ex).

Ahora, Vázquez ha ‘descubierto’ las redes sociales para ligar y semana a semana va narrando sus aventuras conociendo a chicos.

El 26 de febrero de 2020, Vázquez publicó un post en el que anunciaba que “no estaba preparado para tener pareja abierta”. Pero, eso sí, antes asegura que está encantado con quedar con chicos a través de Tinder.

Lo de mis citas por Tinder me lleva a teorizar sobre la pareja con los chicos con los que quedo. Intercambiamos impresiones, pareceres. Tarde o temprano se habla de las parejas abiertas, de la conveniencia de dejar entrar o no a terceras personas para oxigenar relaciones. Creo que en ese aspecto me estoy volviendo cada vez más conservador.

Entiendo que, cuando llevas algún tiempo con tu pareja, te apetezca darte un meneo por ahí, pero no como costumbre. Porque entonces tu pareja deja de serlo para convertirse en un colega. Y estoy empezando a entender la pareja como algo más profundo, un algo con un compromiso. ¿Será la edad? ¿La necesidad de agarrarse a algo sólido? No tiene que ver con la moral ni nada de eso, creo que es por una necesidad de no estar comiéndome la cabeza con asuntos para los que, por educación, no estoy preparado.