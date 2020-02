Una lección para Terelu Campos: Antonio Montero confiesa haber sido operado de un tumor sin dramas ni exclusivas

La del 26 de febrero de 2020 fue una tarde extraña y sorprendente en ‘Sálvame’. Antonio Montero confesó haber sido operado de un tumor en la pierna y haber recibido radioterapia. El colaborador lo hizo sin dramas impostados y sin sacar tajada de ello. Quizá, Terelu Campos, acostumbrada a vender cada enfermedad u operación, debería tomar nota. O no. Es triste pero la hija de María Teresa campos tiene que hacer ese tipo de exclusivas para sobrevivir. Montero no tiene necesidad.

Hace un par de semanas, Antonio Montero acusó a Lydia Lozano de inventarse informaciones y de ser mala periodista. Durante varios días, el linchamiento a la colaboradora fue el tema estrella de ’Sálvame’ pero como ya no había de dónde rascar más, los directores se inventaron otra trama en la que montero era el protagonista.

Durante unos días, en ‘Sálvame’ se preguntaron qué le ocurría a Montero. Se aseguró que el comportamiento del periodista había cambiado en los últimos meses. Había pasado de ser una persona respetuosa y profesional a estar excesivamente agresivo. Se especuló que podía tener problemas personales y al final, el colaborador acudió, el 26 de febrero de 2020, a aclararlo todo.

Así, Montero confesó que, en verano, se notó algo en la pierna izquierda dándose crema, pero lo olvidó. Una semana después percibió que seguía teniendo el bulto y, ya en septiembre, acudió al médico. Tras algunas pruebas, el médico le recomendó hacer una biopsia para valorar si extirparlo o no, pero él le pidió que se lo quitara directamente:

Le operaron en septiembre y siguió con su ritmo de vida habitual, acudiendo a trabajar con normalidad. 15 días después acudió al hospital a quitarse los puntos y, en lugar de su médico, también estaba el director del centro y un oncólogo.

Me dijeron que no tenía ningún aspecto de esto pero que era una cosa chunga, malo

Explicó el colaborador. La zona en la que estaba el tumor estaba cerrada, hermética, pero tenían que volver a operarle para quitar el músculo entero en el que estaba alojado el tumor.

En todo momento, el colaborador le quitó importancia a la situación:

No tuve miedo de nada, a los médicos les dije que si la tengo que palmar, la palmo. No pasa nada. El médico que me lo quitó estaba preocupado porque se encontró una cosa que no es frecuente”.