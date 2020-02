Bochornosa actitud de Jorge Javier Vázquez en ‘Supervivientes 2020’: abronca a Yiya para proteger a la ‘mimada’ Rocío Flores

Es incomprensible que Rocío Flores sea la gran estrella de ‘Supervivientes 2020’ peor a´si es. Ella es la mejor pagada y, por lo tanto, la más mimada. Eso se pudo comprobar el jueves 27 de febrero de 2020 cuando el mismísimo presentador, Jorge Javier Vázquez, sacó la cara por ella y abroncó, sin objetividad alguna, a otra de las concursantes, Yiya.

Desde el comienzo, desde antes incluso de comenzar el reality, Yiya fue contra Rocío Flores. Famosa es ya su pelea en el hotel de honduras, cuando la ex participante de ‘Un príncipe para tres princesas’ le gritó a la hija de Rocío Carrasco por no se sabe muy bien por qué.

Yiya quiere protagonismo y teniendo en cuenta que este año no hay mucho famoso de renombre pues ha ido a por Flores. Es una estrategia clásica ne los realities. Atacar al que vaya a hacer más ruido fuera. (Como Hugo Castejón contra mila Ximénez en ‘GH VIP 7’ o Carlos Lozano contra Isabel Pantoja en ‘SV2019’).

Nuevas broncas entre Yiya y Rocío

El 27 de febrero de 2020,durante la segunda gala de ‘SV2020’ y tras ver un vídeo donde Rocío Flores y Yiya se enzarzaban en una ardua discusión por ver quién sube a ver al pirata Morgan, las protagonistas volvían a enfrentarse en la Palapa y en directo.

Rocío fue la primera en hablar:

Ya le he dicho un montón de veces que si quiere discutir y montar un circo que se olvide de mí. Lo que no soporto y no aguanto son los insultos que ha utilizado hacia mí, ni absolutamente el comportamiento que tiene porque es que es nefasto. Vengo a ‘Supervivientes’ no a que una persona me insulte.

Yiya contraatacó con más fuerza:

Tú consideras que somos apestados porque tú perteneces a una alcurnia superior. Esta señorita se cree con el derecho, porque pertenece a no sé qué saga, porque más que Flores es florero. Se dedica a nada y cuando se dedica a algo, si no estás de acuerdo no puedes decirle que no, porque si no estás buscando un minuto de gloria a su costa, como si ella fuese la que proporciona los minutos de audiencia. Y ni Antonio ni a mí nos hace falta una Rocío para brillar.

En seguida, Rocío hizo referencia a los descalificativos que había empleado Yiya contra ella, tales como «morsa» o «Ecce Homo».

Yiya se defendió diciendo:

Ella dice que la he insultado con el físico, y no. ¿Cómo me voy a meter con el físico con el pedazo culo que tengo? Le he dicho que es una morsa porque se pasa el rato flotando por la vida y está todo el puto día con los dientes fuera»

Mátame Camión / Supervivientes 2020 o el bochorno generalizad

La hipocresía de Jorge Javier

Entonces, desde el plató, Jorge Javier Vázquez se puso serio y atacó a Yiya:

Acabas de traspasar una línea y creo que tiene que ser la organización quien decida. No has estado acertada. Han sido palabras ofensivas. El ser uno mismo, implica respetar, sobre todo a los demás, porque si no la convivencia en el mundo sería una mierda.

Está muy bien que Jorge Javier defienda el respeto y ataque la gordofobia, pero no le hemos oído criticar a Antonio Pavón por sus insultos homófobos a Antonio Avilés.