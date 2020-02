¿Con qué compañero de ‘Supervivientes 2020’ tuvo sexo José Antonio Avilés antes del reality? ¿Es Antonio Pavón?

Contra todo pronóstico, el periodista y colaborador de ‘Viva la vida’, José Antonio Avilés, se está convirtiendo en una de las grandes de revelaciones de ‘Supervivientes 2020’. Famosas ya son sus broncas con Antonio Pavón en la isla pero la bomba informativa que se lanzó el viernes 28 de febrero de 2020 en ‘Sálvame’ supera todas nuestras expectativas.

Según Kiko Hernández, Avilés habría mantenido relaciones sexuales con un compañero suyo de ‘Supervivientes 2020’ antes de coincidir juntos en el reality.

¿Quién es José Antonio Avilés?

Aunque le hemos conocido más gracias a su participación como tertuliano de ‘Viva la vida’ en Telecinco, José Antonio Avilés lleva tiempo intentando hacerse un hueco en la prensa del corazón y eso que tiene sólo 23 años.

A este joven andaluz le conocimos cuando denunció públicamente que Toño Sanchís había intentado contratarle para que cargase contra Belén Esteban. Después dijo ser muy amigo de personajes como Isabel Pantoja o Terelu Campos.

Tras varias exclusivas y algunos trabajos en Canal Sur, Avilés pasó a la televisión nacional con ‘Viva la vida’ donde, si bien es cierto que ha llevado alguna que otra exclusiva, el espectador puede notar que sus compañeros no le toman muy en serio, que le gusta demasiado estar con famosos y presumir de ciertas informaciones que pueden resultar, como mínimo, vagas o poco creíbles.

Pero el gran ‘salto’ (no me mejor dicho) de Avilés ha sido ‘SV 2020’. En menos de una semana, el colaborador se ha convertido en un personaje clave, para bien o para mal. Muchos de sus compañeros no les soportan (es algo histriónico).

Muy comentada ha sido la bronca entre Avilés y el torero Antonio Pavón en la que este atacó al primero por su condición de homosexual, hablándole en femenino.

En ‘Sálvame’ incluso se ha llegado a debatir sobra la profesionalidad de Avilés y los hay que aseguran que en ‘Viva la vida’ casi no le creen y es considerado el “bufón” del programa y que el resto de colaboradores se ríen de él.

Mátame Camión / Supervivientes 2020 o el bochorno generalizado en isla

La ‘bomba’ de Kiko Hernández

El viernes 28 de febrero de 2020, en ‘Sálvame’, Kiko Hernández tenía una información muy reveladora sobre Avilés. Según el colaborador, José Antonio le habría contado que, hace meses, habría mantenido relaciones “totales” (es decir, sexuales) con un famoso que habría visitado el programa en varias ocasiones, en especial el ‘Deluxe’, espacio en el que, aseguró Kiko, fue entrevistado en junio de 2019, y justo después de dicha entrevista, Avilés y este misterioso personaje habría conocido en un hotel cerca de Mediaset donde habrían intimado después de una noche de fiesta.

Lo increíble de este asunto es que el famoso en cuestión es un actual compañero de Avilés en ‘Supervivientes 2020’. Increíble.

Las opciones son pocas. En internet se asegura que, teniendo en cuenta las pistas, se trataría de Antonio Pavón, el mismo que ha atacado a Avilés por su condición sexual.

Hay que tener en cuenta varias cuestiones: Primero, que la fuente es el propio Avilés, por lo que, de momento, habría que poner en cuarentena la información. Otra cuestión es por qué Kiko, si ya sabía esta información de antes, ha decidido hablar ahora. No nos fiamos.