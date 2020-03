El humillante regreso de María Teresa Campos a Telecinco: lloros, peloteo, nueva ilusión amorosa y bajada de pantalones

Este 3 de marzo de 2020 se han cumplido 30 años del nacimiento de Telecinco. Para celebrarlo, la cadena ha programado una parrilla especial. Una de las grandes sorpresas ha sido el regreso de una de las caras más míticas de Mediaset España, María teresa Campos, que ha visitado el plató de su principal rival en la televisión, Ana Rosa Quintana.

La polémica relación entre María Teresa Campos y Mediaset

La primera presentadora bautizada como ‘reina de las mañanas’ fue María Teresa Campos, quien gracias ‘Día a Día’, en Telecinco, no sólo arrasó en audiencia durante 8 años sino que se convirtió en todo un referente social. Pero en 2004, Campos se fue a A3 a hacer un programa casi idéntico que el que tenía en Mediaset y ahí comenzaron sus desgracias.

Tras su fracaso en Atresmedia, Campos regresó a Telecinco en 2007, pero no a las mañanas. Esa franja la había ocupado Ana Rosa Quintana cuyo matinal lleva 15 años batiendo récords de audiencia.

Campos, acompañada de sus hijas, Carmen y Terelu, se tuvo que conformar con conducir programas ‘menores’ aunque encontró un buen refugio con ‘¡Qué tiempo tan feliz’, espacio que triunfó durante varios años en los fines de semana, y en una colaboración semanal en ‘Sálvame’ como ‘defensora de la audiencia’

Tras la cancelación de ‘Qué tiempo tan feliz’, y tras un año sin trabajar, Mediaset decidió no renovarle el contrato a María Teresa Campos.

Ahora, la veterana periodista sigue sin trabajar aunque asegura que le llueven las ofertas (eso lleva diciendo mucho tiempo, demasiado).

María Teresa Campos y Ana Rosa Quintana: el reencuentro

Siempre se ha hablado que entre María Teresa Campos y Ana Rosa Quintana había una gran rivalidad e incluso cierta antipatía personal aunque ellas lo han negado en varias ocasiones.

Resulta curioso que, este 3 de marzo de 2020, Telecinco tirase de morbo y se decidiera juntar a Ana Rosa y a la Campos en ‘El programa de Ana Rosa’. Pero más llamativo es que, María Teresa, ya despedida, haya decidido regresar.

Durante la entrevista, María Teresa Campos recordó sus inicios en televisión y también sus momentos más difíciles. Ana Rosa le preguntó si recordaba su primer día de trabajo y María Teresa respondió que recordaba mejor sus últimos días en Televisión Española y en Telecinco.

Llega un momento en que uno está para retirarse o hacer lo que le gusta, yo no me retiro a pesar de mi edad porque me llena mucho la vida tener algo que hacer. Me veo sentada en un sillón y si no tengo nada que hacer me llega el coronavirus.

María Teresa recordó la emoción de su último día en Telecinco y explicó cómo lo vivió en su momento:

Yo siempre digo que me fui sin quererme ir, porque realmente yo no me quería ir, pero las cosas se sucedieron de una manera que me fui.

Recordando la época en la que se mudó de T5 a A3, Campos dijo:

El día que me fui de aquí, durante la mesa de debate político, me fui al baño, porque me notaba una cosa en la tripa y me dijo un compañero: ‘Teresa, es un herpes’. Y así ingresé en Antena 3 Me fui porque se me han dado mal los negocios. Porque a mí se me ofreció entrar en la producción del programa, pero soy incapaz de hacerle eso a la gente que trabajaba conmigo.

Campos volvió a confirmar que tiene un proyecto televisivo nuevo del que no puede hablar pero, además, le quiso dar un cariñoso mensaje a Ana Rosa Quintana:

Te quiero, te respeto y te admiro

Ana Rosa respondió:

Yo te admiro, Teresa. Todos hemos aprendido de ti.

María Teresa Campos en ‘Sálvame’: «Me arrepiento de haberme ido a Antena3»

Horas más tarde, María Teresa visitó ‘Sálvame’- el programa que más ha atacado a su familia-. Pero lo hizo para recibir todos los halagos de los colaboradores, quienes le rindieron un (incomprensible) homenaje.

María Teresa volvió a confirmar que:

De lo que más me arrepiento es de haberme ido de aquí a Antena3. Lo que más me dolió es que hubo gente que pensó que yo me quería ir y yo no me quería ir.

Menos mal, porque recordemos que, en A3, Campos llamó “gilipollas” en directo al Consejero Delegado de Mediaset España, Paolo Vasile. Y ahora, con su nueva marcha de Telecinco, ha continuado metiéndose con el italiano cada vez que ha podido…

María Teresa Campos se desata y canta una canción de Maluma en Antena 3