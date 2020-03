Pablo Motos se une al sensacionalismo más atroz del coronavirus: “No es una broma, mata gente y no se cura con cocaína”

Hay que tener mucho cuidado con cómo se informa del coronavirus, tal y como advierten todas las autoridades competentes. Hay que evitar la alarma social y hacer caso sólo a los expertos pero Pablo Motos, el hombre que cree que lo sabe todo en este país, ha hablado de la enfermedad en términos algo temerarios.

Sucedió el lunes 3 de marzo de 2020. Esa noche, José Ramón de la Morena, presentador del programa deportivo ‘El transistor’, en Onda Cero, era el invitado de ‘El Hormiguero’ pero el gran protagonista del programa fue el coronavirus.

Aprovechando que el presentador y el invitado estaban hablando del impacto del virus en el mundo del deporte, Pablo Motos decidió dar su propio discurso sobre la enfermedad.

Proclamó todo orgulloso Motos, a lo que De la Morena preguntó si es anoche iba a aparecer Yibing, colaboradora habitual del programa que, al ser “china, es la que sabe de verdad”.

Motos dijo entonces:

De la Morena afirmó entonces:

Me ha sorprendido porque pensaba que ellos eran muy cochinotes y que nos habían mandado eso para acá.

Motos quiso dejar claro que

El coronavirus no lo ha creado el hombre

Luego le preguntó a su invitado qué impacto podría tener el virus en el mundo del futbol a lo que De la Morena contestó:

Que empiecen a aplazar partidos, hacerlos a puerta cerrada… no creo. ¿Por qué con el coronavirus y no con la gripe?

Y entonces, Pablo Motos dejó claro que:

El COVID-19 es una enfermedad nueva y hay un montón de cosas que todavía no se saben. Le puede ir bien el calor y puede ser que en primavera se muera, pero también se podría complicar y no es ninguna broma, no es una gripe.

La higiene a tope. No tocarse la cara. Si estás con una persona infectada, estar como poco a un metro de distancia. Puede que tengamos una vacuna en un año. Se podría convertir en una pandemia, que se transmite antes la enfermedad que los síntomas.

Se han dicho muchas mentiras, no la transmiten los mosquitos, las mascotas, no es bueno tomar cocaína para curarse el coronavirus, el orín tampoco… se ha dicho mucha gilipollez. En la web de la OMS está todo, dejaros de vídeos de Youtube o de historias extrañas.