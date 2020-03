‘Sálvame’ es una ruina: los problemas económicos y morales que han destruido a sus colaboradores

Damos por hecho que participar en ‘Sálvame’ es un chollo. Son muchos los que quieren una silla ahí. Supone dinero y fama pero también sale caro. El caso reciente de Antonio Montero, quién ha confesado que un amigo suyo le estafó casi todos sus ahorros, nos recuerda que en el programa de Telecinco no es oro todo lo que reluce. Es más, hay muchos casos de colaboradores que han pasado verdaderos dramas económicos.

‘Sálvame’: el cielo para unos y el infierno para otros

‘Sálvame’ es un programa duro. Primero, en lo personal pasa factura. Es como una pelea diaria de lucha libre emocional. Si se trabaja ahí, te van a destrozar, ese es el trato. Casi todos sus tertulianos, en un momento u otro, han tirado la toalla. Incluso cuando abandonan, el programa se encarga de machacarles desde la distancia.

Los colaboradores han pasado de ser meros periodistas o comentaristas a convertirse en la noticia. Son personajes. Eso tiene su lado bueno: No sólo cobran por el programa (a partir de los 500 euros-dependiendo del caché de cada uno- por cada participación en ‘Sálvame diario’, cantidad que se triplica en los ‘Sábado Deluxe’), sino que, como ya son famosos, pueden vender exclusivas en otros programas o revistas e incluso participar en campañas publicitarias.

Pero todos allí son autónomos. Sin no van a trabajar, no cobran. Por ello, aunque vendan su alma al diablo, aguantan lo que sea. Cierto es que ya no se cobra en televisión las cifras de antaño pero aún así, se podría decir que los de ‘Sálvame’ viven bien.

Antonio Montero sin ahorros

Curiosamente, son muchos los tertulianos que han tenido verdaderos problemas económicos. El último en confesarlos ha sido Antonio Montero. Lo de este periodista ha sido todo un drama. Primero, el mismo dijo que, en diciembre de 2019, había sido operado de un tumor maligno en una pierna para, acto seguido, someterse a varias sesiones de radioterapia.

Montero se lanzó contado dramas vitales y también confesó que depositó casi todos sus ahorros en manos de una persona de confianza para que los invirtiera y que lo perdió todo. Ahora está pendiente de un proceso judicial pero ,como buen cristiano que es, dice haber perdonado a su amigo.

Rafa Mora y las preferentes

La historia de Montero hizo que su compañero Rafa Mora contase que él estuvo a punto de perder más de 200.000 euros en preferentes. Perdió en primera instancia pero recurrió y consiguió recuperar el dinero con intereses.

La ruina de Rosa Benito

Ahora pasamos a los casos más graves. Rosa Benito fue una de las colaboradoras más importantes de ‘Sálvame’, se fue y regresó en varias ocasiones, principalmente porque no tenía dinero.

El problema de Rosa fue que su ex marido , Amador Mohedano, sacó del banco «sin mi permiso» parte de su premio de ‘Supervivientes’, en concreto «190.000 euros» para pagar impuestos. De hecho, se sigue especulando mucho con que Rosa Benito sigue sin tener una buena situación económica.

Belén Esteban, Toño Sanchís y las deudas

Pero, sin duda, el caso más sonado ha sido el conflicto de Belén Esteban y Toño Sanchís. La colaboradora de ‘Sálvame’ le reclamaba una ingente cantidad de dinero tras descubrir que durante años cobró altos porcentajes por sus servicios y hubo contratos por los que ella no percibió nada. Tras meses de litigio en los tribunales, Toño fue condenado a pagar casi 600.000 euros. Pero recordemos que Belén también tuvo una deuda con Hacienda que, según ella, ya está saldada.

Hacienda, el gran enemigo de los colaboradores.

La Agencia Tributaria es uno de los grandes demonios de los tertulianos de ‘Sálvame’. Chelo García Cortés, por ejemplo, tiene una deuda millonaria con Hacienda, lo que provocó su participación en ‘Supervivientes 2019’ así como el posado robado que vendió junto a su mujer, Marta. Además, ambas mujeres han confesado que han tenido que vender muchas de sus pertenencias para poder sobrevivir.

Otra que no anda muy boyante es Raquel Bollo. Las deudas la agobian, por eso regresó a ‘Sálvame’ tras dos años alejada de la tele pero se ha vuelto a ir bajo la amenaza del programa de sacar a la luz una información muy comprometida sobre alguien de su entorno (se cree que es algo relacionado con su nuevo novio).

Kiko Matamoros lleva años pagando otra deuda, algo que salió a la luz cuando se separó de su ya ex mujer, Makoke. Eso sí, el colaborador dice vivir en una habitación de hotel que le cuesta 8.000 euros al mes.

Otra que ha vivido por encima de sus posibilidades ha sido Terelu Campos. Tanto ella con su hermana y su madre, dicen, no están pasando por una buena época económica. De ahí que tengan que vender toda su vida en revistas y realities.

También lo han pasado mal con el dinero Víctor Sandoval (continuamente dice estar arruinado) y Chiqui (quien ha vuelto al programa como reportera tras su polémico divorcio).

