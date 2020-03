La obsesión de Cristina Pedroche: en tres días se ha desnudado en redes y en TV, y eso que no había campanadas

Que a Cristina Pedroche le gusta mostrar su cuerpo (o ser noticia por lo que sea) no es ningún secreto. Esta semana, por ejemplo, la colaboradora de Atresmedia ha sido muy comentada por hacer lo de siempre: enseñar carne. Primero lo hizo con uno de sus habituales posados en Instagram y luego, el 3 de marzo de 2020, sorprendió a la audiencia de ‘El Hormiguero’ con unos pantalones transparentes.

Cristina Pedroche, como cualquier ser humano, tiene derecho a ponerse lo que quiera. Dejando rancios debates feministas (o machistas) a parte, lo de la colaboradora de ‘Zapeando’ (laSexta) es llamativo. Ella reivindica su libertad (que está muy bien) pero a sabiendas de que cada vez que se quite la ropa o aparezca con un vestido provocador en las Campanadas, por ejemplo, va a ser noticia, no por sus logros profesionales sino por su apariencia. Sería bueno preguntarse (o preguntarle) si, de repente, nadie hablase del cuerpo de la Pedroche, si notas como esta ya no se escribieran, ella seguiría mostrándose así.

El enésimo posado de Pedroche en Instagram

Dicho todo esto, la mujer de David Muñoz ha vuelto a la primera plana en el arranque de este marzo de 2020 por , primero, colgar su enésimo desnudo en Instagram.

La excusa era celebrar el nuevo mes y para ello publicó una instantánea en la que la televisiva mostraba su agilidad y su gusto por el yoga. Completamente desnuda (pero sin mstrar lo que Instagram no te permite), Pedoche aparecía en una cama, de lado, con las piernas levantadas. No hay más que contar. Casi no hay mes (o semana) que la colaboradores no muestre su cuerpo en redes sociales por lo que la novedad yo no existe.

Pedroche se divierte en ‘El Hormiguero’ mostrándolo casi todo

Pero más llamativo fue lo que ocurrió dos días después, el 3 de marzo de 2020, en ‘El Hormiguero’. Pedroche, primero, colgó una foto en su Instagram con la indumentaria que iba a lucir esa noche en el programa presentado por Pablo Motos y en el que colabora semanalmente.

Pedroche, con un body blanco y unos pantalones rosas transparentes, etiquetó a la ya famosa marca que tanto utiliza para vestir: Capriche, dejando claro que el peculiar pantalón puede encontrarse en dicha tienda de ropa. Es decir, haciendo publicidad.

Obviamente, los seguidores de la televisiva destacaron que con esos pantalones se le veía “todo” y muchos fueron los que se preguntaron si es que estábamos en Nochevieja puesto que, como ya se ha mencionado, Antena3 utiliza la provocativa indumentaria de la presentadora para conseguir audiencia.