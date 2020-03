Preocupación máxima en Telecinco por el divismo intolerable de Isabel Pantoja: ¿Roba la ropa que le prestan?

Isabel Pantoja es una diva, lo que significa no sólo que es una gran artista sino que su comportamiento corresponde a una persona caprichosa que se cree estar por encima de todo y de todos. Esa es al menos al imagen que siempre ha dado y que confirma la periodista Pilar Eyre en un artículo que desvela el lamentable comportamiento de la tonadillera durante las grabaciones del talent-show de Telecinco, ‘Idol Kids’.

Isabel Pantoja es la gran estrella de Telecinco y desde Mediaset España se lo han hecho saber desde que la ficharon por muchos, muchos, millones de euros. Y sí, entró en ‘Supervivientes 2019’ pero es innegable que recibió un trato de favor por parte del programa. Luego regresó y nadie le tose (incluso los de ‘Sálvame’ han caído rendidos a sus pies). Pero, al parecer, el divismo de la tonadillera podría estar provocando verdaderos quebraderos de cabeza a los directivos de la cadena.

Según publicó Pilar Eyre en su blog de Lecturas, Isabel Pantoja no devuelve los trajes que le dejan en televisión. En primer lugar, la periodista admite que cuando recibió esta información “no se la podía creer” pero tras comporbar que sus fuentes eran “tan cercanas y Cabales”, al final terminó convenciéndose de que era verdad.

Así, Eyre comienza explicando cómo es realmente Isabel Pantoja, aquíen define como alguien extremadamente inseguro.

Isabel Pantoja es muy vulnerable e insegura como todas las artistas importantes, y eso la lleva a ser perfeccionista hasta extremos enfermizos, aunque luego, en el plató o en el escenario, exhiba la seguridad apabullante de las grandes divas. Si no está impecable, ya pueden llamar veinte veces a la puerta que ella no sale de su camerino. ¡Tiene que verse perfecta para afrontar el ojo indiscreto de la cámara que todo lo ve! Y su baza principal, su armadura, son sus vestidos. Isabel ha estado grabando, desde el mes de octubre hasta hace pocos días, en los estudios Picasso de Villaviciosa de Odón, el talent show infantil ‘Idol Kids’, que se emitirá próximamente en Telecinco. La responsable de estilismo de la cadena, la genial Mayte Méndez de Vigo, le ha escogido un vestuario fastuoso: telas de mucha calidad, cortes impecables, sexy sin dejar de ser elegante, teniendo en cuenta que a la Pantoja le gusta ir cómoda, no sentirse encorsetada para poder gesticular libremente. Un estilo que pone en valor lo estilizado de su figura y su belleza racial.